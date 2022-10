Apple publie les mises à jour iOS 16.1 RC et iOS 15.7.1 RC

Après avoir lancé l’iPad et l’iPad Pro M2 de 10e génération via un communiqué de presse, Apple a également publié iOS 16.1 RC, iPadOS 16.1 RC et iOS 15.7.1 RC. Release Candidate Build confirme la sortie de la version publique dans une semaine ou deux. Voici tout ce que vous devez savoir sur la version candidate d’iOS 16.1.

iOS 16 est sorti pour l’iPhone éligible il y a quelques semaines. Mais comme il s’agit de la première version d’iOS 16, il y a quelques bugs. Bien sûr, Apple a publié trois mises à jour incrémentielles pour iOS 16, mais celles-ci ne corrigent qu’une fraction des bugs. Alors que iOS 16.1 ressemble à une grosse mise à niveau avec la plupart des corrections de bugs.

Outre iOS 16.1 RC, Apple publie également iOS 15.7.1 RC, iPadOS 16.1 RC, macOS Ventura 13.0 RC, tvOS 16.1 RC, watchOS 9.1 RC, macOS Monterey 12.6.1 RC4 et macOS Big Sur 11.7.1 RC4.

La version candidate iOS 16.1 est livrée avec un numéro de build 20B79. Ce sera le numéro de build pour la version publique qui devrait sortir la semaine prochaine le 24 octobre. La taille de la mise à jour dépend de l’appareil et de la version précédente.

La mise à jour comprend de nombreuses corrections de bugs, des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Mais si vous avez déjà testé les versions bêta précédentes, vous ne trouverez peut-être pas beaucoup de changements. La page de mise à jour du logiciel indique :

‘Cette mise à jour introduit la bibliothèque de photos partagées iCloud, ce qui facilite la mise à jour de vos photos de famille. Cette version ajoute également la prise en charge des applications tierces dans les activités en direct, la prise en charge d’Apple Fitness + sur iPhone même si vous n’avez pas d’Apple Watch, et inclut d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour votre iPhone.

La nouvelle version candidate d’iOS 16.1 est disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics. Si vous avez déjà installé la version bêta d’iOS 16.1 ou déjà installé le profil bêta, vous verrez la mise à jour sur votre iPhone éligible. Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer pour obtenir la mise à jour.

Si vous mettez à jour vers la version candidate, vous n’avez pas besoin de mettre à jour vers la version publique la semaine prochaine. C’est parce que la version candidate est la même version qui sera publiée au public. Si vous êtes sur iOS 16.0.3, vous devez attendre une semaine pour la mise à jour.

Avant de mettre à jour votre iPhone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de la charger à au moins 50 %.

Vérifiez également :