La fin de She-Hulk aurait pu être encore plus folle: c’était le caméo le plus bestial que nous ayons jamais vu

La finale de la série She-Hulk: Lawyer She-Hulk a été une véritable démonstration de créativité et de la façon dont Marvel Studios a joué avec les téléspectateurs tout au long de la saison. Et c’est qu’au-delà de briser le quatrième mur de la bête avec la réaction inattendue de She-Hulk au milieu de l’épisode, la fin a eu plusieurs caméos, des Easter-eggs, des clins d’œil et des références à l’UCM et à Marvel en général qui ont ébloui les fans. Bien que la fin aurait pu être encore plus hilarante avec la présence d’un caméo qui ne s’est jamais produit mais qui aurait pu casser Internet. C’est ainsi que le médium The Direct le recueille selon les mots de la réalisatrice du chapitre, Kat Coiro. Nous avertissons des spoilers sur la fin de She-Hulk à partir du paragraphe suivant.

Une fin inattendue et géniale pour She-Hulk

Ainsi, au-delà de Hulk et son fils, l’intro rétro de l’épisode, Abomination, Daredevil, She-Hulk’s escape via Disney+ pour apparaître dans les bureaux de Marvel Studios, le robot KEVIN en tant qu’architecte de l’UCM -en référence claire à son réalisateur Kevin Feige, casquette incluse – ou l’évocation des X-Men par Jennifer elle-même, la réalisatrice de She-Hulk a voulu avoir un caméo de plus, un clin d’œil qui aurait été un événement pour les fans : la présence d’Edward Norton.

Ainsi, et dans le cadre du brainstorming de l’épisode, le réalisateur de l’épisode a pensé à échanger Mark Ruffalo contre Edward Norton, puisque la dernière fois que les visages d’Abomination et de Hulk ont ​​été vus, ce dernier était incarné par l’acteur de L’Incroyable Hulk 2008 : « On a beaucoup parlé du fait que la dernière fois qu’ils étaient ensemble, un acteur différent jouait Hulk. Et Mark a fait pas mal de blagues à ce sujet. Et nous avons envisagé l’idée de changer Mark pour Edward Norton. Mais cela ne s’est pas produit », explique Coiro.

Et c’est que malgré le fait que l’idée aurait été géniale -rappelez-vous qu’au début de la série, Hulk lui-même plaisante avec cette situation, « littéralement »-, il faut garder à l’esprit que Norton ne s’est pas très bien terminé avec Marvel Studios après son départ et son remplacement ultérieur par Mark Rufffalo.

Source | The Direct