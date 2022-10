Le gouvernement britannique oblige Meta à vendre Giphy

Pourquoi c’est important : En 2020, Meta a acheté la base de données de partage de GIF Giphy pour 315 millions de dollars. La vente a immédiatement attiré l’attention des régulateurs britanniques, qui y ont vu une méthode pour limiter la concurrence. Après un appel d’un an, les régulateurs ont ordonné à Meta de vendre Giphy.

Giphy est l’une des plateformes de partage de GIF les plus populaires sur Internet, la société signalant plus de 200 millions d’utilisateurs actifs par mois en 2017. Si vous avez déjà essayé d’envoyer un GIF de chat amusant à quelqu’un, il est possible que vous ayez utilisé Giphy pour le faire.

Meta a remarqué le grand nombre de personnes utilisant Giphy et a tenté d’acheter la société, finalisant la vente en 2020 pour 315 millions de dollars. L’acquisition a rapidement attiré l’attention des régulateurs de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui ont déclaré que la transaction réduisait « la concurrence sur les réseaux sociaux et le marché de la publicité display ». Les régulateurs ont alors ordonné à Meta de revendre Giphy.

Giphy a immédiatement fait appel de la décision de la CMA en novembre 2021. Étonnamment, les dirigeants de l’entreprise ont déclaré que Giphy n’avait « aucune activité génératrice de revenus significative » sans la base d’utilisateurs de Meta pour monétiser les gifs. Ils ont également déclaré que les gifs étaient « démodés » et « grincer des dents ». Meta a également plaidé au nom de la fusion, affirmant qu’il pensait que l’acquisition de Giphy donnerait « plus de choix à tout le monde » et ne nuirait ni aux utilisateurs ni à la concurrence.

L’appel s’est poursuivi pendant près d’un an, mais le juge s’est finalement rangé du côté de l’AMC. Aujourd’hui, l’organisme de surveillance des consommateurs a ordonné à Meta de vendre Giphy pour empêcher un monopole anticoncurrentiel. Meta a accepté la décision, allant même jusqu’à confirmer que la vente s’appliquerait dans le monde entier, pas seulement au Royaume-Uni. Il pourrait s’écouler des mois, voire des années avant que la revente de Giphy par Meta ne soit terminée, mais le gouvernement britannique pense que ce sera formidable pour les consommateurs et les concurrents.

Meta doit maintenant se concentrer sur un autre gouvernement montrant son mécontentement face à un autre rachat. La Federal Trade Commission a récemment poursuivi Meta pour bloquer son acquisition de « Within », les créateurs d’une application de fitness en réalité virtuelle populaire. La FTC affirme que la tentative est « anti-concurrence », tout comme l’achat de Giphy par Meta. La principale différence entre les deux situations est que la FTC prétend que cette tentative d’achat peut violer les lois américaines concernant les monopoles.