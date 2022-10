La production de l’iPhone 14 Plus arrêtée, Apple réévalue la demande, l’iPhone 15 Plus toujours prévu

L’iPhone 14 Plus devrait être un produit à succès pour tous les comptes. C’est l’iPhone grand écran le moins cher qu’Apple ait jamais vendu, et les acheteurs de smartphones adorent les grands écrans, mais les rapports ont toujours affirmé que le nouveau modèle ne répond tout simplement pas aux attentes. Citant des sources fournisseurs, L’information rapporte qu’Apple a demandé que la production de l’iPhone 14 Plus soit interrompue « pendant que son équipe d’approvisionnement réévalue la demande pour le produit ».

Que ce passe-t-il?

L’iPhone 14 Plus n’est arrivé dans les magasins que le 7 octobre, mais les précommandes pour le modèle à 900 $ étaient ouvertes pendant une grande partie du mois de septembre. Apple a donné la priorité à l’expédition de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max le mois dernier. L’iPhone 14 Plus est un nouveau segment de prix dans la gamme phare d’iPhone, remplaçant l’iPhone 13 mini moins cher à 200 $ qui était également sous-performant. Les ventes de l’iPhone 12 mini auraient été si ternes qu’Apple a décidé de vendre un modèle plus grand bien avant l’annonce de l’iPhone 14 Plus.

L’information rapporte qu’Apple est apparemment moins certain de la demande des clients pour l’iPhone 14 avec un écran plus grand. Des sources de la chaîne d’approvisionnement disent à Wayne Ma qu’Apple a demandé au moins à l’assembleur « d’arrêter immédiatement [iPhone 14 Plus] production. » Pendant ce temps, Ma rapporte que deux fournisseurs Apple « qui s’appuient sur les pièces et les assemblent en modules plus grands » réduisent leur production de 70% et 90%.

Pourquoi ça se passe

Les facteurs possibles en jeu ici incluent la hausse du coût de la vie quotidienne due à l’inflation et une économie mondiale plus faible que la moyenne pour un certain nombre de facteurs. Apple a également positionné l’iPhone 14 Plus à un prix logique mais difficile ; L’iPhone 14 coûte 799 $ et possède un écran assez grand. L’iPhone 14 Plus pour 899 $ a un écran encore plus grand, mais aucune autre différence. Cela se compare à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max, au prix de 999 $ et 1099 $ respectivement, qui disposent de systèmes de caméra plus avancés et d’une disposition de capteur repensée.

Malgré les premiers signes de faiblesse de la demande, L’information rapporte qu’Apple a l’intention d’aller de l’avant avec une variante de l’iPhone 15 Plus à l’automne prochain. Les premiers critiques ont favorisé une durée de vie de la batterie plus longue avec le modèle Plus dont le prix est inférieur de 200 $ au modèle Max avec une taille d’écran similaire.

Il convient de noter que cette approche reflète la tournure des événements de l’iPhone 12 et 13 mini. Autant dire qu’un iPhone 15 Plus prévu aujourd’hui ne dit pas grand-chose sur l’avenir de la gamme Plus. Apple ne divulgue pas quels modèles d’iPhone se vendent le plus, mais il y a plus dans cette histoire que nous ne savons pas encore. L’iPhone 14 Plus est-il plus performant que l’iPhone 13 mini ? Les acheteurs Pro et Pro Max sont les plus enthousiastes lorsqu’il s’agit d’acheter au lancement. Apple s’attend-il à ce que cela tienne compte de la demande d’iPhone 14 Plus au cours de la prochaine année ? Ce sont des questions importantes avec des réponses qui brosseraient un tableau plus clair ici.

