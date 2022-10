Lenovo présente des concepts de smartphone et d’ordinateur portable enroulables

Tourné vers l’avenir : les principaux fournisseurs de technologie du monde entier ont investi beaucoup de temps et d’argent dans la technologie d’affichage de nouvelle génération, et Lenovo ne fait pas exception. Mardi, lors de son événement virtuel Tech World 22, le dirigeant de Lenovo, Luca Rossi, a présenté deux appareils de preuve de concept dotés d’écrans OLED enroulables. Le premier était un concept de smartphone enroulable de l’équipe de 312 Labs, le groupe de R&D interne de Motorola (Lenovo a acheté Motorola Mobility à Google pour 2,91 milliards de dollars en 2014).

Le concept s’appuie sur l’affichage et les innovations mécaniques présentées dans les appareils pliables de Moto, mais avec une torsion. Au repos, l’écran du combiné mesure un peu plus de quatre pouces de hauteur et est décrit comme extrêmement compact. En appuyant sur un bouton, l’écran s’étend verticalement jusqu’à 6,5 pouces, ce qui le rend idéal pour la consommation multimédia, la navigation sur le Web et les jeux.

Rossi a également partagé un concept d’ordinateur portable enroulable qui s’étend verticalement pour amener le multitâche, la navigation et la mobilité vers de nouveaux sommets. Les deux en sont encore au stade de la conception, mais le potentiel pour quelque chose de spécial se prépare certainement.

La décision de Motorola d’agrandir l’écran du téléphone verticalement plutôt qu’horizontalement comme nous l’avons vu sur le téléphone enroulable LG annulé est sans doute la meilleure mise en œuvre d’un écran enroulable à ce jour. J’aurais aimé que Rossi montre les côtés et l’arrière de l’appareil pour avoir une meilleure idée de son épaisseur et de son fonctionnement. Surtout, il a l’air pratique et c’est plus que ce que vous pouvez dire sur la plupart des appareils dotés de dalle OLED flexibles.

En ce qui concerne l’ordinateur portable, je pense qu’un écran à extension horizontale aurait été la meilleure solution. Le fait que le panneau s’étende verticalement ne plaira pas à tout le monde et je crains qu’il ne devienne trop lourd lorsqu’il est complètement étendu. Un écran qui s’étend d’un côté – ou diable, faites-le s’étendre des deux côtés simultanément – pourrait vraiment aider à augmenter la productivité mobile.

En espérant que Lenovo et Motorola continuent d’innover sur ces concepts et finissent par atterrir sur quelque chose de digne d’être mis sur le marché.