La nouvelle télécommande Siri d’Apple TV est livrée avec USB-C, mais vous devez acheter un câble séparément

Parallèlement aux nouveaux iPad, Apple a également annoncé mardi une nouvelle génération d’Apple TV 4K avec la puce A15 Bionic et HDR10+. Il est également livré avec une nouvelle télécommande Siri dotée d’un port USB-C au lieu de Lightning. Bien que ce soit certainement une bonne nouvelle, la société n’enverra plus de câble de charge avec le produit.

Apple TV n’est plus livré avec le câble de charge Siri Remote

La nouvelle télécommande Siri ressemble exactement à la précédente introduite l’année dernière. La seule différence est que la télécommande Siri de cette année dispose d’un port USB-C pour le chargement au lieu de Lightning. Cela indique que les utilisateurs peuvent enfin utiliser le même câble pour charger un iPad, un Mac, une télécommande Siri et tout autre accessoire équipé d’un port USB-C.

La mauvaise nouvelle, cependant, est que l’Apple TV n’est plus livrée avec un câble de charge pour la télécommande Siri dans la boîte. Le site Web d’Apple indique clairement que la nouvelle Apple TV est livrée avec la télécommande Siri et le câble d’alimentation dans la boîte, tandis que les câbles HDMI et USB-C sont vendus séparément.

Les générations précédentes d’Apple TV étaient livrées avec un câble Lightning vers USB-A afin que les utilisateurs puissent recharger la batterie interne de la télécommande Siri. Bien que l’USB-C soit une norme ouverte et que vous puissiez utiliser n’importe quel câble, cela obligera un certain nombre de clients à acheter un nouveau câble juste pour recharger la télécommande une fois la batterie épuisée.

Apple vend un câble USB-C de 1 mètre (qui a maintenant été mis à niveau vers une version tressée) pour 19 $. Bien sûr, vous pouvez trouver des options beaucoup moins chères auprès de tiers, mais devoir acheter un nouveau câble juste pour recharger un accessoire semble plutôt gênant.

En 2020, Apple a cessé d’expédier l’iPhone et l’Apple Watch avec l’adaptateur secteur, car la société affirme que cela contribuera à réduire les émissions de carbone et les déchets électroniques. Cependant, la décision de l’entreprise a été largement critiquée dans le monde entier. Au Brésil, Apple a été condamné à une amende pour avoir vendu séparément le chargeur de l’iPhone.

Cela me fait me demander si Apple cessera également d’expédier d’autres produits avec un câble de charge à l’avenir.

En savoir plus sur la nouvelle Apple TV

La nouvelle Apple TV 4K est alimentée par la puce A15 Bionic, qui est jusqu’à 50 % plus rapide que la puce A12 utilisée par la génération précédente d’Apple TV. Le nouvel appareil prend également en charge la norme HDR10+ pour les téléviseurs Samsung, Panasonic et TCL.

Les prix de la nouvelle Apple TV 4K commencent à 129 $ pour le modèle Wi-Fi avec 64 Go de stockage, et il existe un nouveau modèle Wi-Fi + Ethernet avec 128 Go de stockage qui coûte 149 $. Les clients peuvent désormais commander la nouvelle Apple TV 4K sur la boutique en ligne d’Apple, et elle arrivera dans les magasins le 4 novembre.

H/T : Rodrigue Ferreira

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :