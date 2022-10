Préparez le portefeuille : prix et date dévoilés de DualSense Edge, la manette PS5 personnalisable

PlayStation a révélé tous les détails de DualSense Edge, la manette « Pro » personnalisable pour PS5. La société confirme qu’il arrivera le 26 janvier au prix conseillé de 239,99 euros. Il disposera d’un module joystick interchangeable qui sera vendu séparément au prix de 24,99 euros. La réservation des deux produits débutera le 25 octobre.

Contenu et tous les détails de DualSense Edge

Cette version alternative du DualSense vous permettra de personnaliser votre expérience aux commandes tant au niveau matériel que logiciel. À l’arrière du contrôleur, vous trouverez quatre palettes qui étendent le nombre de boutons auxquels vous pouvez lier des actions.

« Vous pouvez, par exemple, remapper les boutons, régler la sensibilité du joystick et des déclencheurs, basculer entre différents profils de contrôle ou utiliser une interface utilisateur unique, intégrée au contrôleur », révèle la société dans une entrée sur son blog officiel. De plus, il intègre les deux fonctions principales du modèle standard : les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique. De plus, les poignées intérieures du châssis sont antidérapantes, ce qui améliore les longues sessions de jeu.

Lorsque vous l’achetez, à l’intérieur du package, vous trouverez plus d’éléments que le contrôleur lui-même. Il sera livré emballé dans un étui de transport qui sert également de base de chargement. Il sera accompagné du reste des accessoires inclus :

Câble USB-C tressé

2 bouchons standards

2 hauts dômes

2 capuchons à dôme bas

2 boutons demi-dôme au dos

2 boutons de retour arrière

boîtier de connecteur

Le logiciel inclus vous permet de créer des profils personnalisables que vous pouvez modifier à la volée via le menu des paramètres d’accès rapide. Préférez-vous que la gâchette droite remplisse une autre fonction que celle indiquée dans le jeu ? Tu peux. Vous pouvez également modifier la sensibilité des manettes et connaître les zones mortes de ces deux boutons et des déclencheurs.

Source : PlayStationBlog