Meta lance une nouvelle campagne publicitaire ciblant iMessage : « WhatsApp est beaucoup plus privé et sécurisé »

Meta lance une nouvelle campagne publicitaire ciblant directement la plate-forme iMessage d’Apple. La campagne publicitaire dévoilée aujourd’hui par Mark Zuckerberg reproche à Apple de ne proposer qu’un cryptage de bout en bout pour iMessage, et non une communication SMs standard. WhatsApp, d’autre part, offre un cryptage de bout en bout qui « fonctionne à la fois sur les iPhones et sur Android ».

Dans un post sur Instagram, Zuckerberg a partagé une image de la nouvelle publicité diffusée à la Penn Station de New York. Il joue dans le débat « Green Bubble » et « Blue Bubble », montrant les deux à côté d’une bulle de message WhatsApp qui dit simplement « Private Bubble ».

« Protégez vos messages personnels sur tous les appareils avec un cryptage de bout en bout », lit-on dans l’annonce. « Toujours envoyer un message en privé. »

La légende de Zuckerberg va encore plus loin : « WhatsApp est beaucoup plus privé et sécurisé qu’iMessage. » Il s’attaque au manque de cryptage de bout en bout pour la messagerie avec les utilisateurs d’Android et au fait qu’Apple n’offre pas de prise en charge des sauvegardes iMessage avec cryptage de bout en bout.

WhatsApp est beaucoup plus privé et sécurisé qu’iMessage, avec un cryptage de bout en bout qui fonctionne à la fois sur iPhone et Android, y compris les discussions de groupe. Avec WhatsApp, vous pouvez également faire disparaître toutes les nouvelles discussions en appuyant simplement sur un bouton. Et l’année dernière, nous avons également introduit des sauvegardes cryptées de bout en bout. Tout ce qu’iMessage n’a toujours pas.

Apple a également fait face à des critiques croissantes de la part de Google pour avoir continué à résister à l’expansion d’iMessage avec la prise en charge de la norme RCS. Les messages RCS offrent une prise en charge du chiffrement de bout en bout, bien que Google n’ait pas encore implémenté la prise en charge du chiffrement dans les messages de groupe.

Google exécute également une campagne publicitaire « Get the Message » en cours ciblant le manque d’adoption du RCS par Apple. La société estime qu’Apple devrait adopter le RCS afin que les utilisateurs d’iPhone et d’Android qui s’envoient des SMs puissent bénéficier de confirmations de lecture, d’indicateurs de saisie, d’envoi de données, de vidéos et d’images haute résolution et de meilleures discussions de groupe.

Meta, bien sûr, n’appelle pas Apple à adopter le RCS. En fait, Meta serait probablement blessé si Apple adoptait la fonctionnalité, car cela annulerait le besoin de WhatsApp pour de nombreuses personnes.

Malgré la pression, Apple n’a montré aucune indication qu’il prévoyait de prendre en charge RCS dans l’application Messages. Pensez-vous qu’Apple devrait céder et ajouter le support RCS à l’iPhone ? Devrait-il prendre d’autres mesures pour améliorer la communication multiplateforme ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

