Netflix lutte contre le partage de mot de passe avec la fonction « Transfert de profil »

Netflix a du mal à regagner des abonnés et à récupérer ses revenus. Plus tôt cette année, la société a commencé à tester de nouvelles façons d’empêcher les utilisateurs de partager leurs mots de passe avec d’autres. Désormais, Netflix déploie une nouvelle fonctionnalité de « transfert de profil » qui permettra aux utilisateurs de migrer leur profil personnel du compte de quelqu’un d’autre vers un nouveau.

Comment fonctionne le « transfert de profil » de Netflix ?

La société a annoncé lundi (via Variété) que les utilisateurs de Netflix peuvent désormais transférer un profil existant vers un autre compte Netflix sans perdre les recommandations de contenu, l’historique de visualisation, Ma liste, les jeux enregistrés et d’autres paramètres personnels.

Netflix affirme que la fonctionnalité « très demandée » aidera les utilisateurs dans de nombreuses situations, telles que le départ d’un ménage et la fin d’une relation. Un utilisateur de Netflix pourra conserver toutes ses préférences et son contenu tout en passant à un tout nouveau compte. Mais en arrière-plan, c’est un moyen pour Netflix de motiver ceux qui utilisent le compte d’un ami ou d’un membre de la famille à payer plutôt leur propre abonnement.

Il y a quelques mois, Netflix a mis en place ses premières mesures pour sévir contre le partage de mots de passe. Dans certains pays d’Amérique latine, Netflix peut désormais identifier plusieurs connexions au même compte mais à des endroits différents. Par conséquent, ces clients doivent payer des frais de 2,99 $ (selon la devise locale) pour les « membres supplémentaires ».

Quant à la nouvelle fonctionnalité « Transfert de profil », elle sera disponible dans le monde entier pour tous les abonnés Netflix à partir d’aujourd’hui.

La prise de Netcost-security.fr

Netflix a certainement du mal à garder ses abonnés. La société a confirmé avoir perdu plus de 200 000 abonnés au premier trimestre 2022, et les chiffres montrent que de plus en plus de personnes continuent de migrer vers d’autres plateformes de streaming.

De janvier 2021 à août 2022, la part de marché mondiale de Netflix est passée de 32 % à 27 %. Dans le même temps, les données de recherche révèlent que des plateformes plus abordables comme Disney +, HBO Max et Apple TV + attirent plus d’abonnés. Netflix accuse le partage de mot de passe d’avoir perdu autant d’abonnés, mais le problème va bien au-delà.

Les consommateurs disposent désormais d’une variété d’options en matière de plateformes de streaming, et beaucoup d’entre elles sont beaucoup moins chères que Netflix. Par exemple, alors que l’abonnement Apple TV + coûte 4,99 $ par mois, Netflix facture 19,99 $ par mois pour le plan 4K avec prise en charge de jusqu’à quatre écrans simultanés.

Dans une tentative de concurrencer ces plates-formes, Netflix lancera le mois prochain un nouveau niveau soutenu par des publicités qui coûtera 6,99 $ par mois avec du contenu en résolution 720p. Cependant, il est difficile de prédire combien de consommateurs seront prêts à payer pour un abonnement avec des publicités.

