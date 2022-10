Apple Music avec audio spatialisé pour la première fois dans les voitures

La fonction audio spatiale populaire d’Apple Music s’étend pour la première fois aux voitures. Mercedes-Benz a déclaré aujourd’hui qu’elle ajoutait Apple Music avec audio spatial à un certain nombre de ses voitures à partir d’aujourd’hui, mais la prise en charge de cette fonctionnalité a un coût…

Dans un communiqué de presse, Mercedes-Benz et Apple ont annoncé qu’Apple Music avec audio spatial est désormais directement intégré au système d’infodivertissement MBUX, d’abord dans la Mercedes-Maybach Classe S, les SUV EQS et EQS, ainsi que les SUV EQE, EQE , et la Classe S. La fonctionnalité est disponible pour ces voitures lorsqu’elles sont équipées du système audio Burmester 3D ou 4D à 31 haut-parleurs, ce qui représente un coût supplémentaire au moment de l’achat de 4 550 $ ou 6 730 $ respectivement.

Cela donne aux conducteurs « un son de qualité studio meilleur que dans n’importe quelle salle de concert » et « une expérience d’écoute totalement immersive avec un son et une clarté multidimensionnels inégalés ».

Oliver Schusser, vice-président Apple Music et Beats d’Apple, a vanté le nouveau partenariat dans un communiqué :

« La qualité sonore est extrêmement importante pour Apple Music, c’est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Mercedes pour rendre Spatial Audio sur Apple Music disponible nativement dans la voiture pour la première fois. Spatial Audio révolutionne la façon dont les artistes créent et les fans écoutent de la musique et c’est une expérience impossible à expliquer avec des mots ; vous devez l’entendre par vous-même pour l’apprécier. Avec Mercedes, nous avons désormais encore plus d’opportunités d’offrir une musique totalement immersive à nos abonnés du monde entier.

C’est la première fois que la fonction audio spatiale d’Apple Music s’étend aux systèmes d’infodivertissement de voiture. Apple a annoncé la fonctionnalité pour la première fois l’année dernière, parallèlement à la prise en charge du streaming sans perte. L’audio spatial et le streaming sans perte sont disponibles pour tous les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires.

