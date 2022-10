Un tribunal brésilien ordonne à Apple de vendre des iPhones avec chargeurs pour la troisième fois

Dans le contexte: Apple a lancé une tendance malheureuse à omettre le chargeur de la boîte lorsqu’il a annoncé l’iPhone 12 en 2020. Le Brésil s’est battu pour récupérer le chargeur depuis trois générations d’iPhone maintenant, mais n’a imposé que des amendes qui ne sont qu’une goutte d’eau dans le seau pour l’entreprise la plus précieuse au monde.

Le tribunal de l’État de Sao Paulo a rendu jeudi une décision de 100 millions de reais (19 millions de dollars) contre Apple. Elle a jugé, pour la troisième fois au Brésil, qu’Apple avait enfreint le droit de la consommation en vendant des iPhones sans chargeur et a ordonné à la société de Cupertino de revenir sur sa politique impopulaire. Apple a déclaré qu’il prévoyait de faire appel du verdict.

« Il est évident que, sous prétexte d’une » initiative verte « , le défendeur impose au consommateur un achat obligatoire d’adaptateurs de chargeur qui étaient auparavant fournis avec le produit », a déclaré le tribunal.

L’agence de protection des consommateurs de Sao Paulo Procon-SP a été la première à ouvrir une enquête sur les pratiques d’Apple fin 2020. Elle a annoncé en mars 2021 que son enquête était au point mort après qu’Apple ait cessé de répondre à ses demandes d’informations. Il a infligé une amende de 10,5 millions de reais (puis 1,9 million de dollars) à l’entreprise et lui a dit de remettre les chargeurs dans la boîte pour la première fois.

« Apple doit comprendre qu’au Brésil, il existe de solides lois et institutions de protection des consommateurs. Il doit respecter ces lois et ces institutions », a déclaré le directeur exécutif de Procon-SP, Fernando Capez.

Le Brésil s’en est encore pris à Apple cette année en septembre. Le ministère de la Justice et de la Sécurité a infligé une amende de 12,28 millions de rands (environ 2,34 millions de dollars) à la société pour avoir omis le chargeur de la boîte au motif qu’Apple vendait un produit incomplet. Il a ordonné à l’entreprise de remettre les chargeurs pour la deuxième fois. Apple ne l’a évidemment pas encore fait.

Apple défend sa position en disant qu’il est plus respectueux de l’environnement. Les dirigeants d’Apple ont déclaré sur scène lors de l’annonce de l’iPhone 12 que le passage à des emballages plus petits et plus légers devait empêcher deux millions de tonnes de carbone de pénétrer dans l’atmosphère chaque année. Il visait également à réduire le nombre de chargeurs inutilisés qui deviennent des déchets électroniques, mais une analyse a posteriori a révélé que l’impact du changement était probablement minime.

Le Secrétariat national de la consommation du Brésil (Senacon) s’est opposé aux affirmations d’Apple concernant les préoccupations environnementales. Il indique qu’Apple pourrait utiliser des mesures plus efficaces pour protéger l’environnement, comme remplacer le port Lightning par USB-C. Le Brésil a annoncé une proposition visant à rendre USB-C obligatoire dans tous les téléphones à partir du 1er juillet 2024, plus tôt cette année.