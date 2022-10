L’ordinateur de poche de jeu en nuage Razer Edge commence à 400 $ et a une version 5G

Quelque chose à attendre: le nouvel ordinateur de poche de Razer est livré avec des caractéristiques impressionnantes pour son prix, car il ne coûte que 50 $ de plus que la console de jeu en nuage G Cloud de Logitech. La partie la plus intéressante est sans doute le prise en charge optionnelle de la 5G et de la LTE, permettant aux utilisateurs de diffuser des jeux n’importe où avec une couverture mobile décente sans avoir à être connectés à un réseau Wi-Fi.

Lors de la RazerCon 2022, Razer a dévoilé son tout premier ordinateur de poche pour le cloud gaming, le Razer Edge. Il rivalisera avec le G Cloud récemment annoncé par Logitech, ainsi qu’avec des ordinateurs de poche plus traditionnels qui rendent les jeux localement, tels que Steam Deck et Nintendo Switch.

La nouvelle console portable de Razer comprend en fait deux parties : une tablette Android 12 contenant les composants internes et l’écran et le contrôleur amovible Razer Kishi V2 Pro. Ce dernier est une version plus avancée de la manette de jeu pour smartphone Kishi V2 de la société, car il comprend une haptique améliorée et une socket casque 3,5 mm.

L’Edge dispose d’un impressionnant écran tactile AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le taux de rafraîchissement à lui seul devrait fournir une mise à niveau visuelle massive par rapport à la plupart des autres ordinateurs de poche avec des écrans à 60 Hz, mais la durée de vie de la batterie en prendra probablement un coup. Razer indique que les utilisateurs peuvent diffuser des jeux PC localement jusqu’à 144 ips via l’application Steam Link. The Edge est livré avec d’autres services de streaming populaires préinstallés, notamment Nvidia GeForce Now et Xbox Cloud Gaming, et vous pouvez également jouer directement à des jeux Android dessus.

Tout cela est alimenté par un chipset Snapdragon G3x Gen 1 activement refroidi, que Qualcomm a spécifiquement développé pour les consoles de jeux portables. L’Edge dispose également de 8 Go de RAM LPDDR5, de 128 Go UFS 3.1, d’un emplacement pour carte microSD et du prise en charge de la connectivité Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E, lui permettant d’utiliser les bandes 6 GHz moins encombrées. La fiche technique est complétée par une batterie de 5 000 mAh et une caméra frontale de 5 mégapixels que vous pouvez utiliser pour diffuser sur Twitch ou YouTube.

Le Razer Edge commence à 399,99 $ pour le modèle standard, et vous pouvez déjà en réserver un aujourd’hui pour 5 $ pour être parmi les premiers à le recevoir lorsqu’il commencera à être expédié au début de l’année prochaine. La société prévoit également de publier une version 5G via Verizon, qui prendra en charge les bandes sous-6 GHz et mmWave du transporteur.