La mise à jour bêta ouverte d’OxygenOS 13 est maintenant disponible pour OnePlus 9R

OnePlus vient d’annoncer le programme bêta ouvert OxygenOS 13 basé sur Android 13 pour le OnePlus 9R. La bêta ouverte arrive deux mois après la sortie de la bêta fermée. OxygenOS 13 est une mise à niveau logicielle majeure pour les téléphones OnePlus, avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et de changements. Maintenant, si vous êtes propriétaire d’un OnePlus 9R, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone vers la version bêta ouverte, lisez la suite pour connaître tous les détails sur la mise à jour bêta ouverte OnePlus 9R OxygenOS 13.

OnePlus a officiellement annoncé la bêta ouverte sur son forum communautaire et selon les détails, votre smartphone doit fonctionner sur le numéro de version C.35. La meilleure chose à propos de cette version est qu’elle apporte l’expérience des réseaux OxygenOS 13 et 5G à votre smartphone. Au fur et à mesure que le programme de bêta ouverte sera mis en ligne, vous pouvez vous attendre à la sortie de la version finale dans un mois ou deux. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure du système d’exploitation, elle nécessite un énorme volume de données pour le téléchargement.

En parlant des fonctionnalités, la version bêta d’OxygenOS 13 est livrée avec les éléments de conception Aquamorphic du système d’exploitation, un nouveau widget d’horloge mondiale pour l’écran d’accueil, la possibilité de créer de grands dossiers sur l’écran d’accueil, l’optimisation du contrôle de la lecture multimédia dans les paramètres rapides, de nouveaux outils de balisage pour l’édition de captures d’écran, HyperBoost GPA 4.0 pour de meilleures performances de jeu, et plus encore.

OnePlus a également mentionné une liste de problèmes disponibles sur la version bêta ouverte, la liste comprend l’affichage anormal de la charge sur le verrouillage de l’écran, la vidéo enregistrée sous une résolution de 300K ne peut pas être envoyée via MMS, et plus d’icône de fonction dans l’interface d’édition du centre de contrôle ne s’affiche pas correctement.

La société a également mentionné le journal des modifications complet de la version bêta ouverte sur son forum communautaire, vous pouvez rendez-vous sur cette page pour consulter le changelog complet.

Si vous êtes un utilisateur OnePlus 9R en Inde et que votre téléphone fonctionne sur le Version C.35, vous pouvez alors opter pour la version bêta ouverte en installant la version bêta sur votre téléphone. Cela sera bientôt disponible dans d’autres régions. Vous pouvez télécharger la version bêta ouverte d’OOS 13 ci-dessous.

Une fois que vous avez le package de mise à niveau sur votre téléphone, accédez à Paramètres > À propos de l’appareil > Version puis appuyez sur le numéro de build 7 fois pour activer les options du développeur. Allez maintenant à Paramètres > À propos de l’appareil > À jour. Appuyez sur l’icône dans le coin supérieur droit et sélectionnez Installation locale> sélectionnez le package téléchargé. Extrayez le package en l’autorisant dans la fenêtre contextuelle et mettez à niveau l’appareil. Une fois cela fait, redémarrez votre téléphone et profitez-en.

Assurez-vous de sauvegarder les données de votre téléphone et chargez-le à au moins 50 %. Et lorsque vous souhaitez rétrograder l’appareil, vous pouvez installer le package de rétrogradation de la même manière.

