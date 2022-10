mophie powerstation plus combine des câbles Lightning/USB-C intégrés et une charge rapide

mophie sort aujourd’hui sa toute nouvelle batterie portable qui offre une expérience pratique aux utilisateurs d’Apple. Avec des câbles Lightning et USB-C intégrés et un port USB-C supplémentaire, la powerstation plus permet de recharger facilement iPhone, iPad, AirPods et bien plus encore avec une charge rapide en déplacement.

mophie a lancé aujourd’hui la nouvelle powerstation plus avec une disponibilité directe auprès de l’entreprise et exclusivement dans les Apple Stores jusqu’aux détaillants tiers (Apple en ligne bientôt disponible).

spécifications powerstation plus

Conçu pour iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch et tout appareil USB-C

Câble Lightning et USB-C intégré, plus un port USB-C supplémentaire pour l’entrée et la sortie

Sortie de charge rapide de 20 W lors de la charge d’un appareil (possible à partir de n’importe quel câble/port) Puissance totale de 27 W lors de la charge de plusieurs appareils

Capacité de 10 000 mAh

Indicateur d’alimentation LED à 4 lumières

Design compact

Garantie de 2 ans

Prix ​​: 79,99 $ (recherchez l’offre de 20 à 30 % de réduction de mophie)

Voici un aperçu des extrémités de la powerstation plus :

Le point de vue de Netcost-security.fr

Cela ressemble à une batterie compacte pratique à garder dans un sac pour les trajets quotidiens ainsi que pour les voyages plus longs. Les câbles Lightning et USB-C intégrés éliminent le casse-tête lié au suivi des cordons et le port USB-C pour l’entrée/sortie ajoute de la polyvalence.

Vous disposez également d’une charge rapide de 20 W pour iPhone et iPad, ainsi que de la possibilité de charger plusieurs appareils à la fois, mais à des vitesses plus lentes.

Avec de bons câbles Lightning ou USB-C fonctionnant facilement entre 15 et 30 $ par pièce, 79,99 $ pour la powerstation plus avec des câbles intégrés et une batterie de 10 000 mAh semble être une valeur solide.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :