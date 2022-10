Elon Musk dit que SpaceX ne peut pas financer indéfiniment Starlink en Ukraine et veut que le Pentagone paie la facture

Une patate chaude: Elon Musk a été félicité pour avoir fourni à l’Ukraine des terminaux SpaceX Starlink pour l’aider dans la guerre contre la Russie, mais la personne la plus riche du monde a averti que son entreprise ne pouvait pas continuer indéfiniment ses dons ou financer le système existant et demande au Pentagone pour commencer à payer pour le service.

SpaceX a fourni environ 25 000 satellites Starlink à l’Ukraine depuis le début de la guerre. Musk affirme que les dons ont coûté 80 millions de dollars à l’entreprise et dépasseront les 100 millions de dollars d’ici la fin de l’année.

Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Federov a remercié Musk pour les livraisons, qui ont permis aux militaires et aux civils du pays de continuer à communiquer et à accéder à Internet alors même que la Russie cible son infrastructure de communication.

Mais il semble que la générosité de SpaceX ne soit pas sans limites. Selon un rapport de CNN, SpaceX a envoyé une lettre au Pentagone le mois dernier l’avertissant qu’il ne peut plus continuer à financer le service Starlink. On estime que les coûts pourraient atteindre près de 380 millions de dollars au cours des 12 prochains mois, et il souhaite que le gouvernement américain paie pour les terminaux supplémentaires et les coûts de service continus.

CNN écrit que les documents SpaceX remis au Pentagone comprenaient une demande envoyée à Musk par le général commandant l’armée ukrainienne, le général Valerii Zaluzhniy, pour près de 8 000 terminaux supplémentaires.

Musk semble avoir confirmé l’exactitude du rapport dans plusieurs articles aujourd’hui. En réponse à un tweet montrant une liste des plus grands sous-traitants de la défense américaine, il a écrit : « Étrange que rien n’ait été divulgué à propos de nos concurrents dans le lancement spatial et les communications, Lockheed et Boeing, qui obtiennent plus de 60 milliards de dollars… »

Étrange que rien n’ait été divulgué à propos de nos concurrents dans le lancement spatial et les communications, Lockheed et Boeing, qui obtiennent plus de 60 milliards de dollars… Je ne serais pas surpris de trouver cet individu en particulier qui travaille là-bas lorsqu’il prendra sa retraite du DoD. La corruption à son meilleur. – Elon Musk (@elonmusk) 14 octobre 2022

Répondant à un autre tweet sur les dépenses de SpaceX pour maintenir Starlink en Ukraine, Musk a écrit : « En plus des terminaux, nous devons créer, lancer, entretenir et réapprovisionner les satellites et les stations au sol et payer les opérateurs de télécommunications pour l’accès à Internet via des passerelles. Nous ‘ai également dû se défendre contre les cyberattaques et le brouillage, qui deviennent de plus en plus difficiles. Burn approche ~ 20 millions de dollars par mois.

Musk a également fait écho à l’affirmation de la lettre selon laquelle SpaceX ne pouvait pas financer le système existant tout en fournissant à l’Ukraine plus de terminaux, qui ont une utilisation des données 100 fois supérieure à celle des ménages typiques.

Musk a récemment encouru la colère de l’Ukraine et d’une grande partie de l’Occident pour avoir publié un plan de paix qui impliquait que le pays cède du territoire à la Russie et reste neutre. L’ambassadeur sortant d’Ukraine en Allemagne, Andriy Melnyk, a dit à Musk qu’il devrait « F ** k off ». Lorsque quelqu’un a suggéré que Starlink cherchait à mettre fin au support pour ce commentaire, Musk a déclaré: « Nous ne faisons que suivre sa recommandation. »

Nous ne faisons que suivre sa recommandation 🤷‍♂️ – Elon Musk (@elonmusk) 14 octobre 2022

La Russie a déjà menacé Musk de son support à l’Ukraine et averti que les satellites Starlink pourraient être ciblés, mais une grande partie de la bonne volonté que le milliardaire a gagnée de l’Ukraine a été perdue en raison de son sondage sur le plan de paix.

Il a été récemment rapporté que Musk avait publié le sondage après une conversation avec Vladimir Poutine dans laquelle le président russe avait averti qu’il utiliserait une arme nucléaire si l’Ukraine tentait de reprendre la Crimée. Musk nie cela, affirmant qu’il a rencontré Poutine pour la dernière fois il y a 18 mois.