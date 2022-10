Gentler Streak pour Apple Watch obtient l’option d’ajouter manuellement des entraînements, un support en français, etc.

Gentler Streak, la populaire application Apple Watch conçue pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de mise en forme, a été mise à jour cette semaine avec de nouvelles fonctionnalités importantes. L’application dispose désormais d’une option pour ajouter manuellement des entraînements non suivis, ainsi que la prise en charge de la langue espagnole et plus encore.

Quoi de neuf dans Gentler Streak 2.7

La version 2.7 de Gentler Streak a une nouvelle fonctionnalité « Ajouter un entraînement manuellement » qui, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs d’enregistrer un entraînement qu’ils ont fait sans porter leur Apple Watch. Vous pouvez ajouter manuellement des données telles que le type d’entraînement, la durée, l’intensité et la distance. Les données ajoutées manuellement sont affichées sur le chemin d’activité de l’utilisateur avec les entraînements suivis.

« Sports de contact, batterie déchargée, montre laissée à la maison, … ne posent plus de problème pour la précision d’Activity Path, puisque vous pouvez ajouter l’entraînement manqué à la main », indique la description de l’application.

Une autre nouvelle fonctionnalité de Gentler Streak avec la mise à jour 2.7 est « Estimer l’intensité des entraînements ». Comme détaillé par les développeurs, cette fonctionnalité est basée sur l’échelle RPE (Rating of Perceived Exertion), qui mesure l’intensité des efforts de votre corps pendant un entraînement.

Laissez vos efforts se refléter dans le chemin d’activité à l’aide du RPE (Rated Perceived Exertion). Le RPE est une échelle de 0 (Aucun effort) à 10 (Effort maximum), sur laquelle vous indiquez à quel point l’entraînement vous a semblé facile/difficile. Pour fournir un contexte à votre auto-évaluation, l’échelle RPE indique votre plage d’effort habituelle pour tous les types d’entraînement que vous avez précédemment enregistrés.

Et, pour rendre l’application accessible à encore plus de personnes, Gentler Streak prend désormais entièrement en charge la langue espagnole – en plus de l’anglais. Les autres fonctionnalités ajoutées à la mise à jour incluent de nouveaux widgets pour le verrouillage et l’écran d’accueil de l’iPhone, ainsi que de nouvelles complications Apple Watch.

En savoir plus sur l’application

Gentler Streak est disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement à vie ou une licence pouvant être achetée via des achats intégrés. Et, si vous voulez en savoir plus sur l’application, assurez-vous de lire Netcost-security.fr’s entretien avec la fondatrice de Gentler Streak, Katarina Lotrič.

