Les accessoires adaptatifs de Microsoft arrivent le 25 octobre

Quelque chose à espérer : Microsoft a reçu des éloges bien mérités lorsque ses accessoires ont facilité le jeu pour les personnes handicapées il y a quelques années. La société a finalement annoncé quand elle apportera un niveau d’accessibilité similaire à l’utilisation quotidienne de l’ordinateur, ainsi que le prix de chaque nouvel accessoire.

En mai, Microsoft a annoncé sa collection de périphériques d’entrée personnalisables et amovibles pour aider les personnes handicapées à effectuer facilement des entrées au clavier et à la souris. Six nouveaux adaptateurs d’accessibilité pour PC de Microsoft seront disponibles le 25 octobre. Les précommandes ont été mises en ligne sur la boutique Microsoft.

La souris Microsoft Adaptive Mouse peut fonctionner comme une souris compacte standard, se fixer à la queue de la souris pour une forme plus traditionnelle et utiliser le support du pouce pour un confort supplémentaire pour les droitiers ou les gauchers. Il peut également se connecter à trois appareils maximum, sans fil ou via USB-C, pour des fonctionnalités et une accessibilité supplémentaires. La souris adaptative coûte 44,99 $, tandis que le support de la queue et du pouce de la souris est fourni pour 14,99 $.

Avec le concentrateur adaptatif à 59,99 $ de Microsoft, les utilisateurs peuvent remplacer ou étendre la saisie au clavier en attachant divers autres accessoires. Comme la souris adaptative, elle peut se connecter jusqu’à trois appareils sans fil ou via USB-C. Il se connecte également sans fil à jusqu’à quatre boutons adaptatifs Microsoft et prend en charge la technologie d’assistance d’autres fabricants.

Microsoft propose trois boutons adaptatifs pour 39,99 $ chacun – un d-pad concave, un joystick et un double bouton convexe. Chacun offre un accès facile à une entrée directionnelle à huit voies dans différents styles pour différents besoins d’accessibilité. Ils peuvent également gérer des tâches complexes sur PC et téléphones grâce à des macros de séquence.

Grâce à Shapeways, Microsoft propose diverses queues, supports et autres versions jointes imprimés en 3D qui peuvent modifier davantage la souris et les boutons adaptatifs aux besoins uniques de chaque utilisateur. Microsoft propose également des poignées imprimées en 3D pour le Business Pen et le Classroom Pen 2.

Les nouveaux accessoires font écho au Xbox Adaptive Controller, un concentrateur d’adaptateurs publié par Microsoft en 2018 pour étendre l’accessibilité aux jeux Xbox et PC. Il peut se fixer à divers périphériques d’assistance pour s’adapter aux utilisateurs en fonction de leur handicap. Depuis lors, les produits de sociétés telles que 8BitDo et Hori ont apporté des fonctionnalités similaires à d’autres plates-formes telles qu’Android, Raspberry Pi et Nintendo Switch.