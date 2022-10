Apple augmente les prestations d’éducation et de soins de santé, mais pas pour les employés syndiqués ; Les travailleurs australiens en grève

Il y a un nombre croissant d’employés d’Apple Store dans le monde qui poussent à se syndiquer, et un magasin du Maryland a déjà fait le saut. Maintenant, un groupe d’employés du commerce de détail d’Apple en Australie a voté la grève la semaine prochaine alors qu’ils se battent avec Apple pour amener l’entreprise à accepter un accord et à approuver leur syndicalisation.

Dans le même ordre d’idées, un nouveau rapport de Bloomberg annonce aujourd’hui qu’Apple « retiendra ses derniers avantages pour les employés » du magasin de détail syndiqué du Maryland.

Bloomberg rapporte aujourd’hui qu’Apple lance une poignée de nouveaux avantages pour les employés du commerce de détail et des entreprises, mais qu’il refusera ces nouveaux avantages aux employés du magasin syndiqué de Townson, dans le Maryland. Comme l’explique le rapport, les nouveaux avantages comprennent de meilleures opportunités d’éducation à l’extérieur et des améliorations des soins de santé :

Les employés qui travaillent au magasin Townson dans le Maryland ne bénéficieront cependant pas de ces avantages. La motivation de cette décision, Bloomberg dit, est que ces employés doivent « négocier les avantages avec Apple via l’accord de négociation collective qui accompagne un syndicat ».

Ce n’est cependant pas quelque chose d’unique à Apple. Comme le souligne le rapport, l’exclusion des travailleurs syndiqués de nouveaux avantages a également été une controverse en cours pour les sites Starbucks qui ont voté pour se syndiquer.

« La décision d’Apple pourrait dissuader les employés d’autres villes de syndiquer leurs magasins, mais cela pourrait également contrarier davantage les travailleurs », Bloomberg dit. Un Apple Store à Oklahoma City est sur le point de voter sur l’opportunité de se syndiquer cette semaine.

Comme le rapporte le Temps de Brisbane, jusqu’à 150 employés d’Apple en Australie ont accepté de faire grève mardi prochain. Ces employés sont représentés par le Syndicat des travailleurs du commerce de détail et de la restauration rapide (RAFFWU), ce qui marquerait la «première grève coordonnée au niveau national par les travailleurs du commerce de détail de l’histoire australienne», selon le rapport.

Le secrétaire national du RAFFWU, Josh Cullinan, a déclaré que ses membres, qui représentent environ 150 des 4 000 employés australiens d’Apple, faisaient grève pour obtenir un meilleur accord.

L’action comprend un arrêt d’une heure dans les magasins Apple mardi prochain et plus d’une douzaine d’interdictions liées au travail. Les arrêts se dérouleront dans les magasins à travers le pays, mais se concentrent sur trois des magasins Apple, qui ont le pourcentage le plus élevé de membres RAFFWU.

D’autres mesures incluent l’interdiction d’utiliser les téléphones des magasins, de gérer les livraisons, les réparations ou l’installation de protecteurs d’écran.