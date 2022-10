Vous pouvez désormais accéder à Apple Music sur les consoles Xbox, en rejoignant Spotify

Vous pouvez désormais jouer à Apple Music sur les consoles Xbox, grâce à l’ajout d’une nouvelle application. Spotify avait déjà une application sur la plateforme de jeux.

En supposant que cela fonctionne de la même manière que Spotify, vous pourrez lire des pistes Apple Music en arrière-plan tout en jouant à un jeu, en utilisant un curseur pour définir votre équilibre préféré entre l’audio du jeu et la musique…

Le lancement du service de musique en streaming d’Apple sur Xbox a été repéré par Tom Warren, qui montre un bref clip vidéo (ci-dessous). Apple a fait allusion à cette décision pour la première fois il y a près d’un an, après l’apparition de l’icône sur les consoles PlayStation 5. La page Web de la société indiquait également qu’elle était disponible sur les consoles, avant que la référence ne soit supprimée.

Voici la brève vidéo partagée par Warren :

Apple a récemment partagé que le service propose désormais plus de 100 millions de chansons et que son accent sur la conservation humaine n’a jamais été aussi fort.

L’apparition de l’application sur la console de jeux de Microsoft a amené certains à se demander quand une application Apple Music serait lancée sur Windows, pour remplacer l’ancienne implémentation d’iTunes.

« Quand sortent-ils pour Windows ? iTunes est tellement lent » « L’application Windows serait géniale »

Il semble étrange que la société n’ait pas apporté l’application à Windows étant donné qu’elle est déjà disponible sur Android. Nous l’avons testé l’année dernière et avons trouvé que c’était une expérience fluide et complète.

De plus, le développement est susceptible de susciter à nouveau des questions sur le lancement de l’application Apple Classical. Cela fait plus d’un an que la société a acquis le service de streaming de musique classique Primephonic. Alors qu’Apple a ajouté des listes de lecture Primephonic à Apple Music, il a promis une application classique autonome d’ici la fin de cette année.

Nous avons vu des références de code à « Apple Classical », mais il y a eu un silence radio de la société depuis l’acquisition.

Vous pouvez accéder à la musique classique dans l’application principale, mais la fonctionnalité de recherche est extrêmement médiocre pour un genre dans lequel les gens veulent souvent jouer une performance spécifique par un orchestre et un chef d’orchestre préférés.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :