iOS 16 interrompt la prise en charge d’AirPlay pour la plupart des contenus sur les anciens modèles d’Apple TV

Si vous vous accrochez toujours à un ancien modèle Apple TV, iOS 16 casse l’une des fonctionnalités les plus utiles. Avec cette mise à jour, vous ne pouvez plus diffuser la plupart des contenus à l’aide d’AirPlay depuis votre iPhone vers votre Apple TV. Cela ne concerne que les modèles Apple TV de deuxième génération et de troisième génération, sortis respectivement en 2010 et 2012.

Comme l’a souligné iCreate, cela semble affecter principalement le contenu restreint par DRM. Cela inclut à peu près tous les services de streaming, tels que Netflix, Disney+, Apple TV+, Hulu et bien d’autres. Cela a également été discuté parmi de nombreux utilisateurs d’Apple TV 2 et d’Apple TV 3 sur Reddit.

je crée Remarques:

Remarquablement, une autre fonction AirPlay fonctionne toujours : la lecture synchrone. Cela vous permet d’afficher l’image de votre iPhone ou iPad une par une sur votre téléviseur. Mais dès que vous ouvrez un film à partir d’un service de streaming dans ce mode, le message d’erreur ci-dessus réapparaît. Il semble donc s’agir d’un bug qui n’affecte que le contenu protégé (avec DRM).

Si vous essayez d’AirPlay un film ou une émission de télévision à partir de l’un de ces services vers une Apple TV 2 ou Apple TV 3, un vague message d’erreur s’affichera : « Une erreur s’est produite lors du chargement de ce contenu. Réessayez plus tard. » Testé avec un appareil iOS 15.7, AirPlay fonctionne toujours avec Apple TV 2 et Apple TV 3, même avec du contenu restreint par DRM.

Il est toujours possible qu’il s’agisse d’un bug qu’Apple corrige avec une future mise à jour logicielle, mais il est toujours présent dans la version d’iOS 16.0.3 de cette semaine. Malheureusement pour ces utilisateurs d’Apple TV, il s’agit probablement d’un changement délibéré lié aux exigences strictes en matière de DRM.

La dernière mise à jour logicielle d’Apple pour l’Apple TV 3, qui était le logiciel Apple TV 7.9, est sortie le 14 mars de cette année (via Aaron).

Dans le même ordre d’idées, nous avons vu un certain nombre de services abandonner la prise en charge de leurs anciennes applications Apple TV ces derniers mois. Cela inclut des choses comme YouTube, CBS All Access, Crunchyroll et MLB At Bat. En fait, lorsque ces applications ont été abandonnées, les entreprises ont indiqué qu’AirPlay était une solution. Ce n’est plus possible grâce à iOS 16.

Avec les dates de sortie de 2012 et 2013 à l’esprit, ce n’est pas un changement surprenant. En fait, il est choquant que le support ait duré aussi longtemps en premier lieu. Le véritable inconvénient, cependant, est qu’Apple a vendu l’Apple TV de troisième génération jusqu’à la fin de 2016. À cette époque, elle était vendue 69 $, ce qui en faisait une option attrayante pour les personnes qui souhaitaient une Apple TV sans payer près de 200 $.

Étant donné que l’Apple TV 3 a été vendue jusqu’à fin 2016, il reste encore un tonne d’entre eux dans la nature et ils sont souvent des éléments clés de la configuration du home cinéma d’un utilisateur. La perte d’une fonctionnalité clé comme AirPlay, sans reconnaissance directe d’Apple, est une déception majeure pour ces utilisateurs.

Vous conservez toujours une Apple TV 2 ou Apple TV 3 ? Si tel est le cas, il est peut-être enfin temps de mettre à niveau. Heureusement, il existe plus d’options que jamais pour ajouter un appareil compatible AirPlay à votre téléviseur – certaines des meilleures options proviennent de Roku. En fait, vous pouvez actuellement vous procurer le Roku Streaming Stick 4K avec prise en charge d’AirPlay 2 d’Amazon pour un peu plus de 20 $.

