Taïwan déclare qu’il n’est pas nécessaire de détruire TSMC en cas d’invasion chinoise

Dans le contexte : Une fois de plus, la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis a braqué les projecteurs sur Taïwan et sur ce qui arriverait à TSMC, qui fabrique plus de la moitié des semi-conducteurs mondiaux, en cas d’invasion. Une proposition est de détruire les installations de l’entreprise, mais le chef de la sécurité de l’île a déclaré qu’une telle décision n’était pas nécessaire.

Chen Ming-tong, directeur général du Bureau de la sécurité nationale de Taïwan, a déclaré aux législateurs (via Bloomberg) que la dépendance de TSMC vis-à-vis des entreprises et des fournitures étrangères pour ses opérations indique que les installations seraient inutiles si la Chine prenait le contrôle de Taïwan.

« Si vous comprenez l’écosystème de TSMC, les commentaires sont irréalistes », a déclaré Chen. « TSMC doit intégrer des éléments globaux avant de produire des puces haut de gamme. Sans composants ou équipements comme l’équipement de lithographie d’ASML, sans aucun composant clé, TSMC ne peut pas continuer sa production. »

L’administration Biden aurait élaboré davantage de plans d’urgence pour une hypothétique invasion de Taïwan par la Chine et l’impact potentiel sur l’approvisionnement mondial en puces. En juillet, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a averti que les États-Unis seraient confrontés à une « récession profonde et immédiate » s’ils étaient un jour coupés de l’industrie taïwanaise de fabrication de puces.

Les États-Unis envisageraient l’évacuation des ingénieurs de puces TSMC en cas d’invasion chinoise, ce qui, selon les estimations du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, aurait un impact sur l’économie mondiale de plus de 1 000 milliards de dollars. D’anciens responsables américains ont suggéré de faire comprendre à la Chine que les installations du géant des semi-conducteurs seraient détruites par les États-Unis si l’attaque se produisait, empêchant ainsi TSMC de tomber entre les mains des Chinois.

Interrogé sur la perspective que la Chine prenne le contrôle de TSMC, Chen a déclaré : « Ces plans de jeux de guerre ne sont que des scénarios […] S’ils comprenaient mieux l’écosystème de TSMC, ils se rendraient compte que ce n’est pas aussi simple qu’ils le pensent. C’est pourquoi Intel ne peut pas rattraper TSMC. »

« Même si la Chine met la main sur la poule d’or, elle ne pourra pas pondre d’œufs d’or », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que la perspective d’une reprise de TSMC par la Chine est abordée. Le président Mark Liu a déclaré en août que les installations de fabrication sophistiquées de l’entreprise dépendaient d’une connexion en temps réel avec le monde extérieur, rendant TSMC inutile entre les mains de la Chine.

Juin a apporté des nouvelles d’un économiste chinois de premier plan exhortant la Chine à saisir TSMC si les États-Unis durcissaient les sanctions, ce qu’ils ont fait au cours des mois qui ont suivi ; ils interdisent notamment à Nvidia et AMD de vendre des accélérateurs haut de gamme aux clients chinois. Les restrictions, qui, selon la Maison Blanche, sont en place pour empêcher la Chine de produire des systèmes militaires, y compris des armes de destruction massive, ont contribué à la plus forte baisse de production jamais enregistrée par l’industrie chinoise des semi-conducteurs en août.