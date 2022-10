Microsoft publie la mise à jour Windows 11 22000.1098 avec plus d’améliorations

C’est le deuxième mardi du mois et Microsoft déploie une nouvelle mise à jour de sécurité pour tous ses produits, y compris Windows 11. La version de ce mois-ci est mise en ligne pour le numéro de version 21H2 de Windows 11 et porte le numéro de version 22000.1098. La dernière version incrémentielle contient une multitude d’améliorations et de modifications, lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Windows 11 22000.1098.

Microsoft sème la nouvelle version de Windows 11 sur les PC éligibles avec le numéro de version 22000.1098 (KB5018418). Comme toujours, la mise à jour de sécurité nécessite une petite quantité de données, le correctif de ce mois-ci pèse environ 425 Mo sur les systèmes basés sur ARM64 et 309 Mo sur les systèmes basés sur x64. Et vous pouvez l’installer manuellement si vous le souhaitez, rendez-vous sur cette page pour télécharger la mise à jour incrémentielle.

En parlant des changements, la mise à jour de sécurité de Windows 11 apporte des améliorations de performances pour le mode IE, des améliorations de widgets pour les badges de notification, la possibilité d’activer le HDR avec un stylet, le clavier tactile reste ouvert lors du basculement entre les applications, le changement de mode d’affichage lors de l’utilisation de plusieurs écrans avec confiance, grâce aux nouvelles améliorations. La mise à jour corrige le problème de réinstallation de l’application après la mise à niveau et corrige également les ajustements de l’heure d’été au Chili. Outre les correctifs susmentionnés, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité de mise à jour.

Mise à jour Windows 11 22000.1098 (KB5018418) – Améliorations

Cette mise à jour de sécurité inclut des améliorations qui faisaient partie de la mise à jour KB5017383 (publiée le 20 septembre 2022). Les principales modifications apportées à cette version incluent :

Cette mise à jour contient diverses améliorations de sécurité des fonctionnalités internes du système d’exploitation. Aucun problème supplémentaire n’a été documenté pour cette version.

Maintenant, si votre ordinateur fonctionne sur le système d’exploitation Windows 11, vous recevrez bientôt cette mise à jour, si vous rencontrez l’un des problèmes répertoriés ci-dessus, mettez à jour cette version. Il est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs, cette version est en cours de diffusion, vous pouvez simplement ouvrir l’application Paramètres, puis vous diriger vers la mise à jour Windows, cliquez sur Rechercher les mises à jour au cas où il ne vous montrerait pas de nouvelles mises à jour, une fois que vous voir la mise à jour, cliquez sur télécharger et installer. C’est ça.

