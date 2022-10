Blizzard continue de verser de l’essence sur son incendie de benne Overwatch 2

Dans le contexte : les lancements de jeux de haut niveau ne se déroulent parfois pas comme prévu. Cyberpunk 2077 en est un bon exemple. Ces versions problématiques envoient le développeur se démener pour réparer les choses, et généralement, ils le font. Cependant, le lancement d’Overwatch 2 par Blizzard a été un désastre aggravé par le développeur lui-même.

Lundi, Blizzard a déclaré qu’il retirait deux personnages – Torbjörn et Bastion – de certains modes de jeu pour des problèmes qui devaient être résolus. Kotaku a noté que les joueurs pouvaient exploiter Bastion pour spammer sa capacité ultime contre les adversaires. De même, les joueurs pouvaient utiliser la capacité Surchargée de Torbjörn deux fois de suite.

Ces problèmes graves peuvent ruiner le jeu pour les joueurs qui affrontent ces deux héros, et Blizzard était justifié de les supprimer pendant qu’il travaillait sur un correctif. Cependant, environ un tiers des autres héros se sont retrouvés bloqués après avoir désactivé ces deux personnages. Au départ, certains joueurs s’est plaint de perdre l’accès à jusqu’à la moitié des héros, mais les rapports auraient pu être exagérés.

le buff du bastion dans OW2 est sauvage pic.twitter.com/UXuwP4oIoU – Brandon Larned (@A_Seagull) 8 octobre 2022

Au moins 12 héros sont devenus inaccessibles aux joueurs qui les avaient déverrouillés, dont Doomfist, Sigma, Wrecking Ball, Ashe, Echo, Mei, Sombra, Symmetra, Zenyatta, Kiriko, Baptiste et Brigitte. Les joueurs ont signalé que le redémarrage du jeu et le redémarrage de leurs consoles ne résolvaient pas le problème.

Bien sûr, cela a provoqué l’indignation outrage à travers le Twitterverse, avec des joueurs en colère jaillissant sur Blizzard pour leur rendre leurs personnages. Le problème a persisté jusqu’à ce que Blizzard arrête tout le jeu tard hier soir pour « maintenance d’urgence ». Il était de retour en ligne vers 12 h HAE avec la liste restaurée.

« L’équipe est au courant d’un nouveau problème qui empêche les joueurs d’accéder à tous les héros qu’ils possèdent », a informé Blizzard dans un message du forum concernant les bugs connus. « Cela est dû à un problème avec nos serveurs qui suit la progression des joueurs. Nous nous efforçons de résoudre ce problème le plus rapidement possible. »

Verrouillé sur 18 de la liste dans Overwatch 2 après avoir acheté le pack Watchpoint pour les déverrouiller tous. Soupir. pic.twitter.com/ca1BeORBkX – Tiffany Bunni (@tiffbun) 11 octobre 2022

Le lock-out ne semble pas être lié aux déménagements de Torbjörn et Bastion, mais le moment était terrible. Après que Blizzard ait reconnu le problème, il a fallu deux heures aux développeurs pour restaurer la liste, mais les joueurs s’en plaignaient depuis plus de six heures. Ces problèmes ne sont que les derniers d’une longue liste d’échappés inexcusables depuis le lancement d’Overwatch 2 il y a une semaine.

Tout d’abord, il a été frappé par plusieurs attaques DDoS le jour du lancement, obligeant les joueurs à attendre dans de longues files d’attente pour continuer, c’est-à-dire s’ils ont eu la chance de ne pas expirer ou d’obtenir une erreur de connexion. Ensuite, il y a eu un énorme remue-ménage autour du système d’authentification obligatoire à deux facteurs d’Overwatch 2, SMs Protect, qui empêchait les joueurs disposant de téléphones prépayés de démarrer le jeu. Ensuite, un bug de chat a commencé à facturer les joueurs au hasard pour des skins sans confirmation d’achat. Et ce ne sont que des problèmes que Blizzard a déjà résolus.

Le plus exaspérant est peut-être qu’il est assez clair que Blizzard a précipité Overwatch 2 avant qu’il ne soit prêt. Cela est évident en lisant tous les « problèmes de lancement connus » que l’équipe QA a signalés avant que le jeu n’atterrisse dans les files d’attente de téléchargement des joueurs. C’était une version très bâclée, et les efforts de Blizzard pour rectifier la situation dans certains cas ont créé de nouveaux problèmes ou attiré plus d’attention sur certains des plus graves.

Il y a encore beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. Beaucoup d’entre eux ont été signalés par des bêta-testeurs dès le mois de mai.