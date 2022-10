iQOO déploie la mise à jour Android 13 pour iQOO Neo 6

La marque sœur de Vivo, iQOO, a commencé à pousser la version bêta d’Android 13 sur le smartphone iQOO Neo 6. La nouvelle mise à niveau est basée sur le dernier skin Funtouch OS 13 de la société, oui, la première mise à jour majeure du système d’exploitation pour iQOO Neo 6 est mise en ligne. iQOO publie la nouvelle mise à jour Android 13 avec un tas de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour iQOO Neo 6 Android 13.

iQOO plante le nouveau firmware PD2199FEA13.1.7.7.W30.V000L1 numéro de version et augmentez le correctif de sécurité mensuel jusqu’en septembre 2022. Comme toutes les autres mises à jour majeures sur les téléphones Vivo et iQOO, celle-ci nécessite également une énorme quantité de données pour le téléchargement. En parlant de la version iQOO Neo 6 Android 13, elle pèse 5,05 Go. L’OTA est en phase de déploiement et déjà disponible pour de nombreux utilisateurs d’iQOO, un déploiement plus large devrait suivre prochainement.

En parlant des changements, la mise à jour propose plus de palettes de couleurs comme nous l’avons vu dans le stock Android 13, option pour masquer les photos dans l’application de la galerie, apporte de nouvelles fonctionnalités de refroidissement du téléphone à iManager, la possibilité de voir l’icône d’autorisation de notification sur le panneau de notification, et plus de nouvelles fonctionnalités. Outre ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent également s’attendre à l’essentiel d’Android 13, comme un nouveau lecteur de musique pour un panneau rapide, par langue d’application, la confidentialité des photos, un nouveau presse-papiers, etc.

Découvrez les captures d’écran de la nouvelle mise à jour partagées par @TechyPreacher sur Twitter.

Voici le journal des modifications complet fourni avec la version bêta d’Android 13 sur iQOO Neo 6.

Recommandé Cher utilisateur, avec cette mise à niveau, votre appareil sera mis à niveau vers Funtouch os 13, qui vous apporte une toute nouvelle expérience avec diverses fonctionnalités, ainsi qu’une sécurité et des performances système améliorées. Préparez-vous pour une toute nouvelle expérience.

Couleur de l’interface utilisateur et icône monochrome Ajout de plus de types de couleurs à la palette de couleurs dans l’adaptation des couleurs et possibilité d’appliquer des couleurs aux icônes de l’écran d’accueil

Avertir lors de l’exécution Ajout de l’autorisation Notifier lors de l’exécution et subdivision de l’autorisation Données multimédias

Photos et vidéos masquées Fournit aux utilisateurs la possibilité de masquer des photos et des vidéos dans les albums, ce qui améliore la sécurité des albums et protège la confidentialité des utilisateurs

Refroidissement du téléphone Ajout de la fonction de refroidissement du téléphone à iManager. En réduisant le fonctionnement des applications, la fréquence du processeur sera intelligemment abaissée pour réduire la surchauffe



Si vous possédez l’iQOO Neo 6 et que vous souhaitez goûter aux nouvelles fonctionnalités de FuntouchOS 13 basé sur Android 13, vous pouvez demander la version d’essai. Oui, au moment de la rédaction, la mise à jour est disponible pour les testeurs uniquement via le programme de version d’essai (bêta). Vous pouvez accéder à Paramètres> Mise à jour du système, puis appuyer sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit et sélectionner la version d’essai et demander la nouvelle mise à jour.

Assurez-vous de faire une sauvegarde avant d’installer la mise à jour bêta sur votre iQOO Neo 6, chargez également votre smartphone à au moins 50%.

