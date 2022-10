Peur de l’inflation ? Quelles sont les 15 applications à avoir sur son smartphone pour faire des économies (ou du moins essayer)

De To Good Togo à Auting, les applications se multiplient pour offrir des solutions aux personnes en difficulté, un moyen de faire face aux factures élevées et au poids de l’inflation.

Les Italiens ont moins de pouvoir d’achat et une nouvelle façon de consommer est née. L’inflation pèse, les prix augmentent, les factures montent en flèche. Au cours du dernier semestre, la possibilité de faire des achats était, en moyenne, de 470 euros inférieure à celle du précédent. On passe au plan B. Smartphone en main pour trouver des solutions créatives qui permettent d’économiser, au moins un peu. Il existe de nombreuses applications pour économiser votre portefeuille et elles sont devenues la solution pour faire baisser les prix de la nourriture, des voyages, de l’essence et des vêtements. L’accent est également mis de plus en plus sur la lutte contre le gaspillage. Voici 15 applications qui peuvent vous aider à affronter un hiver difficile en économisant intelligemment.

Comment faire ses courses facilement

DoveConveni est un dépliant numérique qui vous permet d’économiser sur vos achats. Les chaînes de magasins chargent les offres, l’application permet, grâce à la géolocalisation, de trouver les prix les plus bas en fonction de l’endroit où se trouve l’utilisateur. Il est également possible d’activer des notifications sur les produits proposés, de recevoir des promotions et de personnaliser vos achats en choisissant les produits que vous souhaitez acheter au prix le plus bas.

ÉconomiesSuper ! cela fonctionne à peu près de la même manière. L’application sélectionne les magasins avec les meilleurs prix de la région afin qu’il soit possible d’économiser pour chaque article du shopping. Vous pouvez également scanner le code-barres d’un produit pour savoir où il coûte moins cher.

Comment payer moins cher l’essence

Les prix de l’essence, d’autre part, identifient les distributeurs les plus pratiques grâce à une carte interactive. Entrez simplement l’adresse pour comparer les prix et choisissez le plus bas. Le service s’améliore avec la collaboration des utilisateurs qui saisissent les prix qu’ils trouvent aux distributeurs. Pour voir quelle est la station-service la moins chère, il suffit de filtrer par type de carburant du véhicule et d’activer le GPS. En fonction de la localisation et de l’adresse, l’application affiche les stations-service des plus grandes entreprises (Agip, Esso, IP, Q8, Tamoil), mais aussi les Pompe Bianche, des stations-service indépendantes où vous pouvez économiser jusqu’à 10 centimes le litre.

En plus de géolocaliser les distributeurs les plus pratiques, Fuelio vous permet d’avoir une statistique de votre consommation, de vos dépenses et de la moyenne des kilomètres parcourus. En effet, l’application vous permet de saisir la marque et le modèle de la voiture, puis vous demande de saisir manuellement les données sur le prix du carburant et la quantité de litres fournis pour effectuer les calculs sur la consommation. Grâce aux données enregistrées, il est capable de calculer l’efficacité de conduite et de créer des graphiques et des statistiques pour comprendre si vous pouvez améliorer votre style de conduite pour consommer et dépenser moins en carburant. Elle a été récompensée comme l’une des meilleures applications Android par l’industrie en 2020.

Comment voyager en économisant

L’application Train Line vous permet d’organiser des voyages en train et en bus en achetant des billets à bas prix et en profitant des offres de Trenitalia, Italo et d’autres compagnies ferroviaires européennes pour voyager en Italie et en Europe. Il compare tous les tarifs et avertit des réductions le long des itinéraires. Il est également possible de réserver et d’acheter des billets sur l’application.

Pour économiser sur les déplacements, il y a aussi Auting, la seule plateforme italienne d’autopartage entre particuliers qui permet de partager les trajets en voiture en divisant les coûts. L’application met en relation des conducteurs, à la recherche d’une voiture pour une courte période, et des propriétaires, qui mettent leur voiture à disposition lorsqu’elle n’est pas utilisée. Le propriétaire devra s’abonner à Auting, publier le profil de sa voiture, décider du prix et de la date de mise à disposition. Il peut évaluer les demandes de réservation, recevoir le paiement et convenir avec le chauffeur de la livraison des voitures et des clés. Les conducteurs et les propriétaires ont la possibilité de laisser des avis en ligne au profit de la communauté. En septembre, l’application a triplé le nombre de ses utilisateurs. Plus de 40 000 personnes se sont inscrites.

Comment lutter contre le gaspillage

Gaspillez moins pour économiser plus. Ce sont les deux faces d’une même médaille. L’application emblématique est Too Good To Go. Le service permet aux pizzerias, restaurants, bars, pâtisseries, supermarchés, épiceries et primeurs de mettre en vente les invendus à prix réduit en fin de journée. Les utilisateurs peuvent se rendre sur l’application, choisir le point de vente le plus proche et acheter les coffrets souhaités à un prix réduit, parfois de 70 %. Selon les données d’App Annie, c’est le plus téléchargé dans la section Food & Drink.

ThinkAbout est aussi contre le gaspillage avec NO.W !. En effet, l’application permet aux entreprises de n’importe quel secteur de publier une vitrine de produits, qui sont encore des consommables, mais dont les magasins seraient obligés de se débarrasser. « Aujourd’hui, de nombreux aliments n’arrivent pas sur nos tables car ils sont proches de la maturité, meurtris ou en excès. Mais ils sont toujours bons ! ThinkAbout avec le NO.W! propose un cercle vertueux en créant des synergies entre entreprises et producteurs alimentaires », explique l’appli.

Vêtements et objets extravagants

La consommation responsable aussi dans le domaine de la mode. Tout d’abord, Vinted, l’appli d’achat et de vente de vêtements d’occasion, devenue le géant international de la seconde main face à l’inflation. Et de fait 6,5 millions d’Italiens ont choisi de gagner quelques euros supplémentaires avec les chutes de leur placard ou d’économiser avec une consommation responsable.

Pour les articles les plus extravagants, il y a Catawiki à la place. Bouteilles de whisky fines, montres de poche, cartes ou souvenirs peuvent tous être expertisés par des experts et entrer dans le cercle des collectionneurs intéressés à les acheter. Il est également possible de lancer de véritables enchères pour vendre au plus offrant.

Économisez sur place

La Fourchette est à l’avant-garde. L’application vous permet de trouver des restaurants qui offrent 20 % à 50 % de réduction pour le déjeuner ou le dîner. Arrêtez simplement la table en la sélectionnant dans l’application. De plus, chaque réservation que vous effectuez vous permet de gagner des points appelés « Yums », qui une fois accumulés vous permettent de bénéficier d’une remise de 20 à 50 euros, à présenter ultérieurement dans l’un des restaurants participants.

Même philosophie pour Mi Siedo. Il est possible de réserver des restaurants en fonction de l’offre du jour et de cumuler des points, mais l’application permet également de gagner des crédits grâce aux commentaires et avis sur place. Ceux qui réservent et ne se présentent pas perdent cependant tous les points accumulés.

Myo, cela fonctionne de la même manière, les réductions peuvent être utilisées non seulement pour la nourriture, mais aussi pour une boisson. L’application vous permet d’économiser jusqu’à 80 % sur les boissons dans les bars à vin, les bars à cocktails et les pubs. Le fonctionnement est simple : après s’être inscrit, il suffit de sélectionner la ville ou de se géolocaliser et de choisir un lieu. Au moment du paiement, vous devez montrer votre smartphone pour avoir droit à la réduction.

Maîtrisez vos dépenses

Les dépenses deviennent souvent incontrôlables. Pour faire des économies, il faut aussi tout garder sous contrôle. Fast Budget est une application qui vous permet de gérer vos dépenses de manière simple. Sur la page principale « Aperçu », vous pouvez voir tous les mouvements, les revenus, les dépenses, un graphique des dépenses des 7 derniers jours, les budgets établis et tout est regroupé par catégories. Cependant, l’écran peut être modifié à tout moment en choisissant ce que vous souhaitez afficher. Il est également possible de mettre en place des transactions planifiées ou récurrentes et de créer des budgets hebdomadaires, mensuels, annuels ou personnalisés, qui peuvent se référer à une seule catégorie dans laquelle vous ne souhaitez pas dépenser plus qu’un certain montant, ou à toutes les catégories. Vous pouvez également activer des rappels pour vous rappeler de saisir les transactions quotidiennes.

Switcho, aussi, fonctionne bien pour comprendre l’avancement de votre plan économique en un coup d’œil. L’application vous permet également d’activer des astuces pour optimiser les dépenses récurrentes telles que l’électricité, le gaz, Internet et les assurances. Non seulement cela, il indique également les meilleures offres et tarifs qui peuvent être activés en ligne.