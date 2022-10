Un rapport affirme que près de la moitié des systèmes ne sont pas éligibles pour les mises à niveau de Windows 11

Vue d’ensemble : Windows 11 est connu pour ses exigences système onéreuses depuis avant son lancement. Un nouveau rapport affirme que ces exigences empêchent un nombre important de systèmes de se mettre à niveau et que l’adoption de Windows 11 est à la traîne. D’autres rapports sont beaucoup moins graves mais toujours pas optimistes.

Le rapport de préparation de Windows 11 de Lansweeper montre que sur 30 millions de postes de travail de 60 000 organisations, 57,26 % sont éligibles aux mises à jour automatiques de Windows 11. Plus de 40% ne répondent pas aux exigences système officielles notoires de Microsoft.

Lors de la préparation initiale du lancement de Windows 11, une grande controverse était centrée sur son exigence de TPM 2.0 et d’un processeur relativement récent. Microsoft souhaite que les utilisateurs disposent d’au moins un processeur Intel de 8e génération ou AMD Zen 2, mais la société envisage d’autoriser certaines puces Intel de 7e génération et Zen 1. Selon Lansweeper, ces exigences sont le principal obstacle pour les systèmes inéligibles.

L’exigence de RAM n’est pas un problème – 92 % des postes de travail interrogés y répondent. À l’inverse, seuls 57 % des systèmes répondent aux exigences en matière de CPU et 64 % disposent du TPM nécessaire. Beaucoup de ces postes de travail peuvent être compatibles avec TPM 2.0 mais ne l’ont peut-être pas activé car certains systèmes doivent activer la fonctionnalité manuellement. Bien qu’ils ne soient pas excellents, ces chiffres représentent une amélioration de 12 % par rapport à 2021.

Cependant, la configuration système requise de Microsoft pour Windows 11 n’est pas à toute épreuve. Les utilisateurs peuvent installer le nouveau système d’exploitation sur des systèmes non éligibles, mais ils peuvent ne pas recevoir de mises à jour automatiques.

Plusieurs enquêtes montrent que l’adoption de Windows 11 a été lente par rapport à Windows 10. Cependant, les chiffres de Lansweeper semblent calamiteux par rapport à ceux d’AdDpulex et de Steam.

En avril, Lansweeper a déclaré que seulement 1,44 % des appareils exécutaient Windows 11, contre 1,71 % utilisant Windows XP, vieux de deux décennies. Ce mois-ci, le nombre de Windows 11 du groupe se situe à 2,61 % – enfin au-dessus de XP mais toujours derrière les 3,38 % de Windows 7 en fin de vie.

Les chiffres de juin 2022 d’AdDuplex sont très différents mais toujours médiocres. Le rapport montre Windows 11 à 23,1 %, soit une maigre augmentation de 3 % par rapport à avril. Le rapport le plus pessimiste sur l’adoption de Windows 11 est le graphique d’historique Windows d’AdDuplex pour juin, qui montre que la croissance des utilisateurs du système d’exploitation s’aplatit bien plus tôt que toutes les versions de Windows 10 depuis 2016. Pendant ce temps, l’enquête Steam de septembre 2022 montre l’adoption de Windows 11 à 24,84% – en hausse 1,06 % par rapport au mois d’août et derrière seulement les 68,49 % de Windows 10.