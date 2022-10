L’application de messagerie cryptée Signal pourrait être la prochaine à avoir une fonctionnalité de type Stories

Snapchat a certainement fait des photos et des vidéos qui disparaissent après 24 heures une fonctionnalité populaire. Instagram, TikTok et de nombreuses autres plateformes ont emboîté le pas, et de nos jours, les « Stories » sont partout. Il semble maintenant que la populaire application de messagerie cryptée Signal pourrait être la prochaine à avoir une fonctionnalité de type Stories.

Histoires à venir sur Signal

La dernière version bêta de l’application Signal, qui a été publiée cette semaine, est livrée avec des histoires – et elles fonctionnent comme vous l’imaginez probablement. « Les histoires vous permettent de créer et de partager des images, des vidéos et des textes avec vos amis sur Signal qui disparaîtront automatiquement après 24 heures », a déclaré l’un des développeurs de Signal dans un article de blog (via Engadget).

Renforçant l’engagement de Signal envers le cryptage de bout en bout, le développeur affirme que la fonctionnalité Stories dispose également de la même technologie afin de garantir la confidentialité des utilisateurs. L’application fournira des options permettant aux utilisateurs de décider qui peut voir leurs histoires. Il sera également possible de partager des Stories avec une liste personnalisée d’amis ou avec des groupes spécifiques. D’autres personnes peuvent voir, réagir et répondre à une histoire.

Les histoires sont, bien sûr, cryptées de bout en bout, ce qui vous offre une nouvelle façon de communiquer sur Signal sans compromettre la confidentialité. Vous contrôlez toujours totalement avec qui vous partagez vos histoires. Vous pouvez partager vos histoires avec toutes vos connexions Signal (connexions Signal = vos contacts + toute personne avec qui vous avez eu une conversation 1: 1), ou avec une liste personnalisée d’amis, ou avec l’un de vos groupes Signal. Lorsque vous partagez des histoires avec des groupes, toute autre personne de ce groupe peut afficher, partager, réagir et répondre à cette histoire de groupe.

Mais contrairement aux plates-formes comme Instagram, Signal permettra aux utilisateurs de désactiver complètement les histoires s’ils ne sont pas fans de la fonctionnalité. Il convient de noter que, puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité bêta, seuls les autres utilisateurs utilisant l’application bêta verront les histoires. Il n’y a pas de détails sur le moment où la mise à jour sera disponible au public.

D’autres réseaux sociaux comme Twitter ont également essayé de pousser leur propre solution Stories. Cependant, dans ce cas, Twitter a par la suite interrompu « Flottes » après avoir confirmé que la fonctionnalité n’avait jamais séduit ses utilisateurs.

