James Cameron révèle son astuce pour garder les effets numériques d’Avatar 2 réels

Avatar : Le sens de l’eau se rapproche et l’attente des fans est de plus en plus grande. Et c’est qu’après les premières images et la bande-annonce étonnante, il est clair que James Cameron jettera toute la viande sur le gril pour maintenir le niveau visuel du premier opus déjà lointain, avec la technologie la plus actuelle. Mais malgré tout, Cameron a dévoilé une curieuse astuce pour qu’Avatar 2 maintienne le type visuellement parlant et ne soit pas une catastrophe. C’est ainsi que le média Variety le reprend, où sont détaillés les détails d’une situation inattendue en post-production.

Avatar 2 et problèmes de framerate

Cela a été admis par James Cameron lui-même, assurant que la technologie HFR actuelle pourrait devenir un sérieux revers, car même si à certaines occasions elle permet à son film d’être plus immersif grâce à la 3D, elle joue également contre lui dans de nombreuses autres scènes : « Nous utilisons La technologie HFR pour améliorer la 3D lorsque nous voulons un plus grand sentiment de présence, comme sous l’eau ou dans certaines scènes de vol », explique Cameron.

« Dans le cas de plans où les gens sont debout et parlent, ça nous fait mal parce que ça crée une sorte d’hyper-réalisme dans des scènes plus banales, plus normales. Et parfois, nous avons besoin de cette sensation cinématographique de 24 ips. Les salles de cinéma peuvent-elles prendre en charge une fréquence d’images variable, basculant dans le film entre 24 ips et 48 ips ? La réponse est non, ils la projettent juste à 48 ips », poursuit le célèbre réalisateur.

Essentiellement, Cameron s’est retrouvé avec un sérieux problème qui pourrait ruiner l’aspect visuel d’Avatar 2, précisément l’un des aspects clés du film. Cependant, le cinéaste explique son hack de prise de vue : « Partout dans la scène que nous voulons à 24 ips, nous doublons simplement les images. Et donc ils montrent en fait le même cadre deux fois, mais, mais le spectateur ne le voit pas de cette façon. Et donc, nous utilisons juste un simple hack pour utiliser la plateforme HFR qui existe déjà », conclut le directeur.

Avatar: Sense of Water ouvre en salles le 16 décembre 2022.

Source | Variety