La bêta de Street Fighter 6 inonde les réseaux avec les créations monstrueuses de la communauté

La bêta privée de Street Fighter 6 est déjà entre les mains des joueurs. Ce premier aperçu jouable du jeu de Capcom permet à la communauté d’essayer une grande partie de son offre, de l’éditeur de personnage au combat en ligne. Pouvoir créer son propre combattant a fait exploser internet, et les réseaux sociaux ont été inondés des créations les plus improbables.

Comme vous pouvez le voir dans les tweets intégrés dans cette pièce, nous pouvons voir des combattants avec des coffres excessifs, des squelettes chétifs et même des êtres de lumière (littéralement) qui pullulent dans les couloirs du hub. Ces combattants personnalisés ne sont visibles que dans ce point de rencontre social : une fois que vous serez complètement entré dans les jeux, vous ne pourrez contrôler que l’équipe officielle.

La grande saga des combats revient

Street Fighter 6 marquera le retour de l’une des franchises les plus appréciées du genre par les fans en 2023. Cet opus intégrera des nouveautés importantes qui lui permettront d’étendre son offre déjà importante en termes de modes. Nous savons que la liste de lancement sera de 18, ce qui le place entre Street Fighter 4 (25) et Street Fighter 5 (16). Ensuite, nous vous laissons avec les élus.

Luc

Jamie

Manon

kimberly

Marisa

Lis

JP

jury

dee geai

Camy

Ryu

E.Honda

Blanka

ruse

Ken

Chun Li

Zangief

Dalsim

Comme nous l’avons dit, son lancement est prévu pour 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous pouvez voir les nouveaux écrans de chargement qui « feront tomber amoureux tout fan de jeux de combat ». Ils seront entièrement personnalisables entre leur couleur, leurs effets et le portrait que l’on pourra voir du personnage. Vous pouvez ajouter des aspects modernes et rétro, des réinterprétations d’existants et même un arrière-plan romantique occasionnel pour faire rire vos rivaux.

