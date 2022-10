Le nageur Apple Watch partage le moyen de contrôler watchOS sous l’eau

Apple Watch a toujours été certifiée pour fonctionner sous l’eau, afin que les utilisateurs puissent nager et obtenir des mesures avec. Avec Apple Watch Ultra, Apple a poussé cette certification encore plus loin. Cependant, contrôler l’écran tactile de l’Apple Watch sous l’eau n’est pas exactement possible – mais un nageur a trouvé un bon moyen de le faire.

Utiliser Apple Watch sous l’eau avec AssistiveTouch

Le nageur Rafael Zeier a récemment reçu une Apple Watch Ultra, dotée d’un nouveau bouton Action qui permet aux utilisateurs de démarrer un entraînement ou de déclencher d’autres actions du système d’une simple pression. Cela aide certainement les nageurs à ouvrir la nouvelle application « Depth » sur l’Apple Watch Ultra lorsqu’ils sont sous l’eau, mais parfois cela ne suffit pas.

Lorsque la montre est immergée, l’écran tactile ne répond plus et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Zeier s’est alors souvenu d’AssistiveTouch, qui a été introduit l’année dernière dans le cadre de la mise à jour de watchOS 8. Cette fonctionnalité d’accessibilité permet aux utilisateurs de naviguer dans l’interface du système à l’aide de gestes de la main tels qu’un pincement ou un serrement.

Mais comme certains d’entre vous le savent peut-être, les fonctionnalités d’accessibilité des appareils Apple peuvent également être utiles pour beaucoup d’autres choses, et c’est le cas avec AssistiveTouch sur l’Apple Watch.

Le nageur a ensuite activé AssistiveTouch sur son Apple Watch Ultra et, étonnamment, il a pu contrôler Apple Watch sous l’eau en utilisant simplement des gestes de la main. « Je n’aurais jamais pensé que ce serait possible. Mais cela fonctionne aussi bien que sur l’eau », a déclaré Zeier Netcost-security.fr. Il a également partagé une vidéo sur YouTube montrant comment tout fonctionne, que vous pouvez voir ci-dessous :

Caractéristiques de l’ordinateur de plongée

Alors que la plupart des modèles Apple Watch sont certifiés étanches jusqu’à 50 mètres de profondeur, Apple Watch Ultra étend cette certification à 100 mètres. De plus, il dispose de capteurs plus avancés qui collectent des données précises sur la profondeur actuelle et la température de l’eau, ce qui transforme l’Apple Watch Ultra en un véritable ordinateur de plongée.

Cependant, certaines de ces fonctionnalités ne seront disponibles que plus tard cette année.

