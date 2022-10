21ème extension de No Man’s Sky : changements d’interface, de difficulté et de personnalisation, FSR 2.0 ajouté

En bref: les mises à jour de No Man’s Sky continuent d’arriver. La dernière extension massive de contenu gratuit du jeu – la quatrième pour 2022 – célèbre l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch, mais apporte des changements importants à toutes les versions. La mise à jour « Waypoint » (version 4.0) inclut des modifications majeures de la difficulté, de la personnalisation et de l’interface utilisateur.

Le titre d’exploration spatiale et l’histoire de rachat massif de Hello Games sont maintenant disponibles sur Nintendo Switch. Le développeur a marqué l’occasion avec la 21e extension gratuite du jeu, en se concentrant sur le rééquilibrage de la difficulté et la réorganisation de l’interface utilisateur.

L’un des changements les plus importants de la mise à jour Waypoint est qu’elle ajoute un nouveau mode de difficulté et permet aux joueurs de créer également leurs propres modes personnalisés. Le nouveau mode « Relaxed » contient tous les éléments de gameplay du mode normal – par opposition au mode créatif, qui désactive certaines fonctionnalités – mais les rend plus faciles. À l’autre bout de l’échelle, le mode survie reçoit de nouveaux défis.

La fonction de personnalisation de la difficulté permet aux joueurs de définir des paramètres pour la consommation de carburant, les dégâts, les risques environnementaux, l’espace de stock, la mort permanente, les didacticiels, l’artisanat et bien d’autres éléments. Les utilisateurs peuvent également contrôler la fréquence des rencontres de combat, en les désactivant éventuellement complètement. Les joueurs peuvent modifier et ajuster les paramètres de difficulté à tout moment dans leurs fichiers de sauvegarde existants.

Waypoint introduit quelques changements importants dans le système de sauvegarde de No Man’s Sky. Le jeu sauvegarde automatiquement périodiquement, mais les joueurs peuvent toujours créer des sauvegardes manuelles et renommer les fichiers de sauvegarde.

Le système de stock subit également des changements substantiels, ainsi que tous les autres menus du jeu qui bénéficient d’une refonte visuelle. La mise à jour Waypoint augmente considérablement l’espace de stock par défaut, rend l’achat de nouveaux emplacements beaucoup moins cher et rééquilibre la façon dont les joueurs empilent ou déplacent les objets. Si les joueurs ont encore besoin de libérer de l’espace dans leur inventaire, ils peuvent créer un nouvel objet appelé Trade Rocket. Après avoir caché des objets à l’intérieur, les joueurs peuvent envoyer la fusée pour vendre automatiquement le butin à la station spatiale locale.

Une autre façon dont la mise à jour Waypoint facilite l’expansion de l’inventaire est de transformer les réparations de pod de dépôt en missions traçables. Auparavant, les joueurs qui fabriquaient des objets pour réparer les modules de dépôt et gagner de nouveaux emplacements de stock ne pouvaient pas s’éloigner trop du module de peur d’oublier son emplacement. Maintenant, ils savent où retourner, peu importe la distance qu’ils parcourent pour rassembler des matériaux.

La fabrication est désormais plus simple, grâce à de nouvelles instructions et à de nouveaux tableaux guidant les joueurs à travers les ingrédients des différents objets. Les joueurs peuvent désormais désinstaller, stocker et déplacer les mises à niveau technologiques sans les déconstruire, ce qui leur évite d’avoir à recréer les mises à niveau.

Outre de nombreuses améliorations visuelles subtiles, la mise à jour Waypoint ajoute le prise en charge d’AMD FSR 2.0. No Man’s Sky a eu DLSS pendant un certain temps, mais c’est bien pour les utilisateurs sans cartes graphiques RTX d’avoir une nouvelle option pour la mise à l’échelle de la résolution.

La liste complète des correctifs décrit de nombreux autres changements apportés au journal des traditions, à l’équilibre de la récolte, à la construction de bases, aux récompenses de mission et bien plus encore.

La version Nintendo Switch inclut toutes les mises à jour publiées jusqu’à présent, mais n’a pas de mode multijoueur pour le moment. La boîte de la version Switch ne comporte pas la redoutable bannière « Téléchargement requis », indiquant que les mises à jour se trouvent sur la carte de jeu. Hello Games a également publié cette semaine une version physique de PlayStation 5 qui inclut les dernières mises à jour sur le disque.