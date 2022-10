Le projet Windows 11 sur le Lumia 950 touche à sa fin

Lorsque Microsoft a définitivement abandonné Windows 10 Mobile, plusieurs développeurs ont tenté de porter sa version de bureau sur le Lumia 950. La communauté entre ces téléphones a toujours été très active et la persévérance de Gustave Monce a fini par porter ses fruits lorsque Redmond a présenté la variante Windows 10 ARMS. .

Après plusieurs mois de jeu avec Windows 10 sur l’appareil mobile, pratiquement toutes les fonctionnalités du système d’exploitation ont fonctionné, y compris la possibilité d’utiliser le dock Continuum. De plus, il était possible de passer des appels et d’envoyer des SMS, comme sur n’importe quel smartphone.

La mise à jour Windows 11 2022 met fin à la vie du Lumia 950

Même s’il s’agissait encore d’une expérimentation, Windows 10 puis Windows 11 ont donné une seconde vie au Lumia 950. La puissance limitée de l’appareil et le manque d’applications mobiles limitaient la portée du projet, mais cela nous a donné la possibilité d’avoir un petit appareil ARM pour la bureautique de base.

Cependant, Windows 11 22H2 met fin au projet. Le développeur indique sur son compte Twitter qu’après la mise à jour des fonctionnalités, Microsoft ne supporte plus ARM v8.0. En fait, il précise que l’année dernière, il avait déjà été averti que le système d’exploitation nécessiterait le support d’instructions atomiques pour démarrer le système.

Le trajet a été long (2014-> 2022 pour le support du silicium est impressionnant). Depuis le lancement de Windows 11 l’année dernière, un avis a été envoyé concernant les instructions atomiques requises. Maintenant, le système d’exploitation, jusqu’à osloader, est compilé pour utiliser les instructions de chargement et de stockage atomiques, que le processeur ne prend pas en charge. https://t.co/3hC3KABiNS — Gustave Moncé (@gus33000) 5 octobre 2022

Les Snapdragon 808 et 810 des Lumia 950 et Lumia 950XL, respectivement, sont sortis en 2014 et étaient la première génération ARM64 de Qualcomm. Une durée de vie de 8 ans pour un SoC de smartphone est une durée de vie très longue et les développeurs en ont profité.

De plus, nous devons nous rappeler que la mise à jour de Windows 11 2022 sera prise en charge jusqu’au 8 octobre 2024 et que Microsoft rend de nombreuses fonctionnalités du système d’exploitation rétrocompatibles. Par conséquent, les utilisateurs du projet LumiaWOA pourront encore profiter de leur téléphone pendant au moins quelques années de plus.

Cette limitation affecte également les Raspberry Pi 3 et 4, qui ne pourront pas exécuter les versions de Windows 11 au-delà de la version 25163.