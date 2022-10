Pratique : Overlook Weather est une belle et simple application gratuite avec une interface utilisateur et des widgets délicieux

Une nouvelle application météo récemment lancée avec une interface utilisateur de diorama dynamique qui offre une expérience simple et merveilleuse. Notamment, Overlook Weather propose de fantastiques widgets Home et Lock Screen, est gratuit, sans publicité ni achat intégré, et ne collecte aucune donnée utilisateur. Lisez la suite pour regarder de plus près cette application météo pointue.

Voici comment le développeur allemand Bastian Andelefski décrit la nouvelle application météo visuelle :

« Mon objectif était de créer une application météo qui vous fournit en un coup d’œil toutes les informations dont vous avez besoin pour toute la journée, tout en étant agréable à regarder et à utiliser.

Le résultat final est un ensemble de deux graphiques (température et probabilité de précipitations) représentés sous la forme d’un ensemble de montagnes. Leur paysage environnant illustre la prévision. Il pleut ou neige lorsque les prévisions le disent, le ciel est couvert de manière appropriée, la phase de la lune est rendue correctement et le soleil se lève et se couche au moment approprié dans la chronologie des jours.

Pratique avec Overlook Weather

Cette application est impressionnante à bien des égards. Comme mentionné ci-dessus, c’est

Complètement gratuit

Pas de pubs

Aucun achat intégré

Ne collecte pas de données utilisateur

Il est magnifiquement simple d’obtenir les informations météo dont vous avez besoin pour la journée en un coup d’œil depuis votre écran d’accueil ou de verrouillage, ou dans l’application elle-même.

Overlook utilise WeatherKit d’Apple pour les données et comme cela coûte de l’argent et que Bastian propose l’application gratuitement, l’application est limitée à trois appels de données par jour.

Cependant, Bastian a noté dans un post reddit que si l’application décolle, il pourrait être judicieux d’offrir une option d’abonnement pour des appels illimités.

Lorsque vous frappez trois appels pour la journée, vous verrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d’envoyer un e-mail à Bastian pour lui faire savoir que vous souhaitez une version avec des appels illimités.

Voici un aperçu de l’application, comme l’un de mes coéquipiers ici à Netcost-security.fr et un utilisateur sur reddit l’ont mentionné, le diorama simple et charmant fait ressembler à une application météo et Alto’s Adventure a eu un bébé 😎.

En haut, vous avez la température actuelle plus les risques de précipitations. Avec l’interface utilisateur simple, vous pouvez appuyer n’importe où sur le diorama tout au long de la journée pour modifier la lecture de température plus grande en haut pour correspondre à l’heure. Un marqueur rouge indique l’heure actuelle.

En bas, vous avez une prévision sur cinq jours avec des températures maximales et minimales avec des risques de précipitations ci-dessous.

Et voici un aperçu des super widgets :

Infos météo Overlook

Si vous préférez une application météo avec beaucoup de données, un radar et toutes les fonctionnalités avancées, vous avez déjà réalisé que Overlook Weather n’est pas pour vous.

Mais si vous cherchez un moyen beau et simple de rester en phase avec ce que fait mère nature, vous devriez certainement essayer cette incroyable application gratuite.

Lorsque les gens ont interrogé Bastian sur un pot de pourboires sur reddit, il a répondu qu’il n’acceptait pas d’argent pour le moment, car il ne voulait pas créer d’entreprise autour d’Overlook pour le moment. Mais si cela change, nous ne manquerons pas d’inclure un lien vers sa boîte à astuces pour permettre à tous ceux qui souhaitent soutenir son travail de le faire ! 😁

Essayez la météo d’Overlook

Il n’y a aucun inconvénient à essayer Overlook Weather car il s’agit d’un téléchargement totalement gratuit depuis l’App Store.

