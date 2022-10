Surface Studio 2+ : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Surface Studio 2+ est l’un des secrets les mieux gardés de Microsoft et le joyau de la couronne parmi les produits que Panos Panay présentera le 12 octobre. Le tout-en-un n’a pas été renouvelé depuis des années et il s’est passé beaucoup de choses depuis le lancement du Surface Studio 2.

Mettons-nous dans le contexte. En 2018, lorsque la deuxième itération de Surface Studio est arrivée, le Ray Tracing de Nvidia n’existait pas, encore moins si l’on parle de l’architecture hybride d’Intel. Par conséquent, nous parlons d’ordinateurs actuels surpassant l’Intel Core i7 de 7e génération que Microsoft a introduit dans l’appareil précédent.

Spécifications de Surface Studio 2+

Surface Studio 2+ Filtrer 28 pouces PixelSense 4500 x 3000

Format d’image 3:2 Processeur Intel Core i7-11370H Graphique Graphiques Intel UHD

NVIDIA GeForce RTX 3060 Mémoire 32 Go Stockage SSD NVMe 1 To connectivité Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 ports 4x USB-C avec Thunderbolt 4

2x USB-A

1xEthernet

mini-jack 3,5 mm Caméra frontale 5 MP avec enregistrement 1080p Sécurité TPM 2.0

WindowsHello Couleurs Platine Système opératif Windows 11 22H2 Pro

D’après ce qui a été divulgué par la FCC, nous pouvons voir que la conception du Surface Studio 2+ reste inchangée par rapport à son prédécesseur. Contrairement au Surface Laptop 5, qui lance un écran dynamique à 120 Hz, Microsoft a voulu laisser le panneau de cet appareil inchangé.

Pour le reste, nous aurons de nouveaux accessoires au design minimaliste. Au lieu d’utiliser le stylet Surface Slim, il semble que Microsoft proposera une mise à niveau du stylet Surface d’origine. C’est un geste logique d’autre part, car les designers et les artistes utilisent l’écran de l’appareil comme s’il s’agissait d’une toile.

Intel Core i7 de… 11ème génération ?

Nul doute que Microsoft s’appuiera une nouvelle fois sur le duo Intel-Nvidia pour alimenter l’appareil. Cependant, la question est de savoir si Redmond fera le même choix que par le passé : utiliser la génération précédente de processeurs.

Si c’est le cas, l’élu serait l’Intel Core i7-11730H et on se retrouverait avec un processeur 4 cœurs 8 fils capable d’atteindre des fréquences de 4,80 GHz, il ne serait pas déraisonnable que Microsoft opte pour cette stratégie, depuis son équivalent, le i7-12700H est sorti il ​​y a quelques mois et le Surface Studio 2+ a mis des mois à se fabriquer.

Dans la partie graphique, on retrouverait la NVIDIA RTX 3060. On parlerait d’un saut de performances de 75% par rapport à l’ancienne GTX 1060. C’est sans compter le support de technologies telles que DLSS, Ray Tracing… Et des améliorations techniques à l’infini.

Moins de variantes, mais extension avec Thunderbolt 4

Cette fois, Microsoft ne proposera pas différentes variantes de l’appareil. Surface Studio 2+ aura une version unique avec un processeur Intel Core i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD.

La raison? Ceux de Redmond réduisent les coûts de fabrication en réduisant les possibilités, en conservant la version la plus puissante et en donnant à l’utilisateur la possibilité d’augmenter ses capacités grâce aux quatre ports USB-C avec Thunderbolt 4. Par exemple, pour utiliser des disques SSD externes ou, même dédiés Graphiques Nvidia.

Prix ​​et disponibilité de Surface Studio 2+

Surface Studio 2+ sera présenté lors de l’événement du 12 septembre et devrait sortir en magasin quelques semaines plus tard… Bien sûr, ce sera aux États-Unis. Pour le voir en Espagne, il faudra attendre encore quelques mois, probablement au cours du premier trimestre 2023.

Il ne faut pas non plus s’attendre à un prix abordable pour ce produit qui s’adresse clairement à un marché de photographes, d’artistes et de designers. Si le prix de départ du Surface Studio 2 était de 4 149 euros, il ne serait pas surprenant qu’il finisse par dépasser les 5 000 euros en raison de la perte de la parité euro-dollar.