« Le Metaverse est un désastre et même les employés ne l’utilisent pas », ce que disent les documents internes de Meta

Le métaverse est l’horizon le plus important pour l’avenir de Mark Zuckerberg. Si cela ne fonctionne pas, les dommages causés à votre entreprise seraient désastreux.

Une réalité parallèle. Un monde numérique dans lequel vous entrez vêtu d’une visionneuse de réalité augmentée. Ou peut-être la plus grande erreur de jugement jamais commise par Mark Zuckerberg. Jusqu’à présent, le Metaverse n’a pas encore réussi à réchauffer le cœur du public. Les graphismes sont cheap, les applications peu claires et surtout il n’est pas facile de comprendre pourquoi pour entrer dans ce monde il faut utiliser une visionneuse et tout ne peut pas se faire depuis l’écran.

Maintenant, une note interne fuite des bureaux de Meta et arrivée sur les pages de The Verge semble avoir clairement indiqué que ces doutes ne concernent pas seulement les utilisateurs mais aussi les développeurs eux-mêmes qui travaillent sur le projet. La note destinée à un usage interne est signée par Vishal Shah, vice-président de la section Meta qui s’occupe du Metaverse, et fait référence à Horizon Worlds, l’application qui devrait créer l’architecture de tout ce monde numérique.

« Cette expérience doit être mieux faite »

Shah est le premier à reconnaître que les choses ne fonctionnent pas bien : « Actuellement, les retours de nos créateurs, utilisateurs, testeurs et de beaucoup d’entre nous dans l’équipe sont que le poids des problèmes de stabilité et des bugs nous compliquent trop la tâche. vivez la magie d’Horizon. Pour qu’une expérience devienne agréable, il faut d’abord qu’elle soit utilisable et bien faite ».

Selon Shaha, l’un des problèmes les plus importants est le fait que les employés eux-mêmes ne sont pas intéressés par l’expérience du métaverse : « Nous ne passons pas beaucoup de temps à Horizon. Pouquoi? Pourquoi n’aimons-nous pas tellement le produit que nous avons construit que nous l’utilisons tout le temps ? La vérité est que si nous ne l’aimons pas, comment pouvons-nous nous attendre à ce que nos utilisateurs l’aiment ? ».

D’où l’intuition : faire du temps passé sur Horizon un rendez-vous fixe pour tous les collaborateurs. Dans une autre note consultée par The Verge, Shah s’adresse directement aux managers : « Revenue. Organisez les moments où le faire avec vos collègues ou vos amis, à la fois dans les environnements Horizon construits juste pour vous et dans les environnements publics, afin de faire connaissance avec d’autres utilisateurs «