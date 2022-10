Les premières précommandes d’iPhone 14 Plus commencent à arriver chez les acheteurs

Apple a annoncé quatre nouveaux modèles d’iPhone en septembre. Cependant, alors que l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont arrivés dans les magasins le mois dernier, le lancement de l’iPhone 14 Plus est prévu pour le 7 octobre. L’attente est maintenant terminée. Ceux qui ont acheté l’iPhone 14 Plus en précommande mettent désormais la main sur le produit.

iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus a à peu près le même matériel que l’iPhone 14. Cependant, le modèle Plus est équipé d’un écran plus grand de 6,7 pouces et d’une batterie plus grande, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie de l’appareil. À l’intérieur, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont équipés de la puce A15 Bionic, la même que les modèles d’iPhone 13 Pro de l’année dernière.

D’autre part, Apple a amélioré la caméra grand angle principale et la caméra frontale avec l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, qui capturent de meilleures images dans des environnements peu éclairés. Les deux appareils prennent également en charge un nouveau mode d’action pour une connectivité vidéo et satellite mieux stabilisée en cas d’urgence.

En début de semaine, la presse a partagé les premiers avis sur l’iPhone 14 Plus. La plupart d’entre eux conviennent qu’il n’y a pas grand-chose de nouveau dans l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, mais le modèle Plus se distingue par sa grande autonomie de batterie combinée à un grand écran tout en coûtant 200 $ de moins que l’iPhone 14 Pro Max.

Les clients peuvent désormais commander l’iPhone 14 Plus sur la boutique en ligne d’Apple avec des prix à partir de 899 $ pour la version 128 Go.

Commandes arrivant aux acheteurs

Comme c’est déjà vendredi dans certaines parties du monde, les clients partagent déjà les premières photos de leur nouvel iPhone 14 Plus sur les réseaux sociaux. Vous pouvez jeter un oeil à certains d’entre eux ci-dessous:

Et si vous ne prévoyez pas d’acheter le nouvel iPhone 14 Plus, découvrez ces offres exceptionnelles sur les modèles d’iPhone de la génération précédente.

Votre commande d’iPhone 14 Plus est-elle arrivée ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :