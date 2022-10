Comment regarder l’émission de Jon Stewart sur Apple TV

Le service de diffusion en continu d’Apple, Apple TV +, propose une émission de discussion d’actualité périodique de Jon Stewart. Le problème avec Jon Stewart revient pour la saison deux à partir de ce vendredi. Voici comment regarder.

Le problème longs métrages Jon Stewart décompose et analyse des questions d’intérêt national, aidé par un panel d’invités, devant un public de studio en direct.

La première saison couvrait des problèmes tels que les soins médicaux aux anciens combattants, le contrôle des armes à feu et le changement climatique. La deuxième saison aborde le genre, la fiscalité, les élections et plus encore.

Bien que Stewart se soit fait un nom en tant qu’animateur de The Daily Show, The Problem with Jon Stewart prend un ton différent – ​​et un horaire différent. Ce n’est pas une émission quotidienne, ni même une émission hebdomadaire cohérente. Les épisodes sont préenregistrés par lots et diffusés sporadiquement tout au long de l’année. Le premier épisode de la nouvelle saison sera diffusé le 7 octobre.

Comment regarder Le problème avec Jon Stewart

Le problème avec Jon Stewart est diffusé exclusivement sur Apple TV +. Inscrivez-vous ici pour obtenir un identifiant Apple avec un essai gratuit de sept jours d’Apple TV+, si vous n’avez pas encore de compte. Apple TV + coûte généralement 4,99 $ par mois. Un abonnement peut être partagé avec jusqu’à six membres de la famille à l’aide du système de partage familial.

Vous pouvez accéder au service Apple TV+ via l’application Apple TV disponible sur diverses plateformes, notamment iPhone, iPad, Mac, décodeur Apple TV, PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick, Roku sticks, etc. Vous pouvez également regarder sur un PC en utilisant le site Web tv.apple.com.

Pour trouver l’émission dans l’application, cliquez sur l’onglet tv+ Originals. Ensuite, faites défiler vers le bas pour trouver la vignette du problème avec Jon Stewart. Appuyez sur le bouton d’ajout ‘+’ pour ajouter l’émission à Up Next et recevoir des notifications lorsque de nouveaux épisodes sont publiés.

Quoi d’autre sur Apple TV+

Apple TV+ propose plus de 150 émissions de télévision et films originaux : découvrez tout ici dans notre guide complet. Les premières à venir incluent la nouvelle série « Shantaram », le nouveau film « Raymond & Ray » et « Causeway » avec Jennifer Lawrence. Le nouveau film de Will Smith « Emancipation » sera diffusé sur Apple TV+ en décembre.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :