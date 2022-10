Les entreprises technologiques détruisent des millions de périphériques de stockage réutilisables chaque année

En bref : les entreprises technologiques ont tendance à détruire les périphériques de stockage dès qu’elles les jugent obsolètes par crainte de fuites de données. Les experts disent que cette pratique est très coûteuse, affirmant qu’ils peuvent et doivent supprimer les données en toute sécurité pour réutiliser le stockage. Ce dilemme oppose les préoccupations de sécurité à la durabilité.

Selon un nouveau rapport du Financial Times (réimprimé par Ars Technica), la procédure standard des entreprises technologiques consiste à déchiqueter les serveurs et les disques durs toutes les quelques années au lieu de les effacer et de les vendre. Le rapport décrit les différentes façons dont la pratique nuit à la planète.

Des géants de la technologie comme Amazon, Microsoft et Google mettent à niveau leur hardware de stockage tous les quatre ou cinq ans. Avec les banques, les services de police et les agences gouvernementales, ils détruisent chaque année environ des dizaines de millions de périphériques de stockage obsolètes, car exposer même de petites quantités de données peut avoir des conséquences juridiques considérables, car une fuite pourrait irriter les régulateurs et nuire à la confiance des consommateurs.

Le mois dernier, la Securities and Exchange Commission a infligé une amende de 35 millions de dollars à Morgan Stanley pour avoir vendu aux enchères des milliers de disques durs avant de les effacer, faisant fuir des millions de données de clients. Bien que rien n’indique que des clients aient été blessés, de nombreuses entreprises, en particulier celles qui exploitent des services cloud, ne souhaitent probablement pas subir le même sort.

À la base de la pratique du déchiquetage, il y a la crainte que les données ne fuient si les disques durs ne sont pas effacés correctement, déclenchant la colère des clients et d’énormes amendes de la part des régulateurs https://t.co/9FwfBMLYTS pic.twitter.com/iwNCEXxudA – Financial Times (@FinancialTimes) 6 octobre 2022

Certains groupes peuvent penser que l’élimination de hardware obsolète est respectueuse de l’environnement alors que le contraire pourrait être le cas. En ce qui concerne les déchets électroniques, les problèmes d’utilisation de l’énergie et de recyclage sont plus complexes qu’il n’y paraît.

Les entreprises peuvent passer à du hardware plus récent parce qu’il est plus économe en énergie, censé avoir une empreinte carbone plus faible. Cependant, la plupart des émissions de carbone technologiques proviennent de la fabrication et non de l’exploitation. Des chercheurs de l’Université du Wisconsin-Madison ont découvert que cela pourrait être le cas avec les SSD, et des chercheurs de Harvard ont obtenu des résultats similaires concernant l’empreinte carbone globale des entreprises technologiques.

De plus, bien que le hardware déchiqueté voit environ 70 % de ses composants recyclés, le processus gaspille essentiellement les émissions de sa fabrication initiale. Réutiliser ces matériaux indique répéter la partie la plus émissive de l’empreinte carbone du hardware. Pire encore, tout matériau perdu comme les métaux des terres rares doit être réexploité, ce qui peut contribuer à l’utilisation de matériaux de conflit.

Les entreprises peuvent penser que la destruction est le seul moyen d’assurer la sécurité des données, mais les experts pensent qu’il s’agit d’une option nucléaire inutile. De nombreux disques durs et serveurs peuvent probablement rester utilisés pendant des années, voire des décennies, et il existe probablement un risque minime que des acteurs malveillants récupèrent des données à partir d’un stockage d’occasion avec un logiciel médico-légal. Google et Microsoft disent qu’ils ont commencé à utiliser des serveurs remis à neuf, mais le déchiquetage est toujours la procédure standard pour les disques durs.