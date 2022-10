La mise à jour de TikTok ajoute de nouveaux outils pour permettre aux utilisateurs de modifier et d’ajuster les vidéos

TikTok a annoncé jeudi une mise à jour de son application qui ajoute de nouveaux outils pour éditer et ajuster les vidéos. Les utilisateurs pourront désormais ajuster des clips, des sons, des images et même du texte directement depuis TikTok sans avoir à quitter le réseau social pour utiliser des applications tierces.

TikTok est maintenant un éditeur vidéo

La plate-forme propose déjà des outils de montage vidéo de base pour les utilisateurs, mais la mise à jour d’aujourd’hui les emmène encore plus loin. Par exemple, vous pouvez désormais empiler, couper et diviser des vidéos et des sons. L’ajout et la modification de texte aux clips ont été simplifiés et il existe désormais une option permettant d’ajouter des superpositions de photos et de vidéos pour l’incrustation d’image.

D’autres nouveaux outils incluent des options pour ajuster la vitesse de la vidéo, faire pivoter ou zoomer des clips individuels et ajouter des effets sonores. En d’autres termes, la mise à jour transforme TikTok en un éditeur vidéo de base. La société affirme que les nouveaux outils « permettent aux gens de profiter d’une plus grande liberté de création ».

Des recettes soigneusement éditées aux tutoriels et aux vlogs quotidiens, bon nombre des vidéos les plus captivantes sur TikTok sont créées par des conteurs talentueux qui expriment leur créativité à chaque coupe, clip et transition. Pour étendre ce qui est possible avec le contenu sur TikTok, nous avons introduit une gamme d’outils de création et d’édition améliorés. Désormais disponibles aux États-Unis et dans la plupart des régions du monde, nos nouveaux outils d’édition permettent aux utilisateurs de profiter d’une plus grande liberté de création, de partager des histoires plus riches et de donner vie à leurs idées de contenu dans tous les formats.

Plus de nouvelles fonctionnalités à venir

Mais ce ne sont pas les seules fonctionnalités fournies avec la dernière mise à jour de TikTok. La plateforme a également annoncé le mode photo, un nouveau format de carrousel qui permet aux utilisateurs de partager des images de haute qualité sur TikTok combinées à une bande son. TikTok augmente également la limite de caractères des descriptions de publication.

Avec cet espace supplémentaire, nous espérons que les créateurs disposeront d’un peu plus d’espace pour s’appuyer sur les histoires qu’ils ont partagées dans les vidéos ou le mode photo, leur donnant un autre espace pour s’exprimer et se connecter plus profondément avec les autres.

Il y a quelques mois, TikTok a commencé à expérimenter un nouveau flux « Nearby » qui promeut le contenu local en fonction de l’emplacement de l’utilisateur. La plate-forme a également récemment introduit une nouvelle fonctionnalité « TikTok Now » qui fonctionne à peu près de la même manière que l’application populaire BeReal.

Selon TikTok, les nouvelles fonctionnalités sont désormais déployées auprès des utilisateurs du monde entier. L’application TikTok pour iOS est disponible gratuitement sur l’App Store.

