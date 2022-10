La Maison Blanche dévoile un "Déclaration des droits" pour l’intelligence artificielle

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que l’intelligence artificielle continue de se développer et de prendre une place de plus en plus importante dans nos vies, de nombreuses personnes pensent que l’IA devrait avoir des réglementations ou des lignes directrices en place. La Maison Blanche est d’accord avec ces citoyens, publiant une « déclaration des droits » dédiée uniquement à l’intelligence artificielle.

Ce serait un euphémisme massif de dire que l’intelligence artificielle a affecté nos vies. Que ce soit positif ou négatif dépend entièrement de vous. Des assistants virtuels comme Alexa et Siri sont intégrés dans de nombreux appareils avec lesquels les gens interagissent au quotidien. Les véhicules autonomes, non limités aux modèles Tesla, utilisent l’apprentissage automatique pour apprendre à l’IA à conduire le véhicule. La fabrication de robots est un autre exemple, bien que plus pertinent pour les entreprises que pour le consommateur.

Certaines personnes considèrent l’IA comme une percée révolutionnaire, permettant de simplifier notre vie quotidienne. Cependant, d’autres voient l’intelligence artificielle comme dangereuse, effrayante ou potentiellement « des robots complotant pour conquérir le monde ». Quel que soit votre camp sur cette question, la plupart conviennent que l’IA devrait avoir des réglementations ou des directives que les développeurs doivent suivre lors de la construction de leurs créations.

L’année dernière, l’ancien conseiller scientifique en chef de Joe Biden, Eric Lander, a proposé une « déclaration des droits » strictement pour l’intelligence artificielle, dans l’espoir de limiter tout dommage potentiel qu’elle pourrait causer et plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a officiellement présenté le plan pour faire ces plans une réalité.

Un rapport du Washington Post détaille la proposition en profondeur, affirmant que le projet de loi comporte « cinq principes fondamentaux », notamment :

Les utilisateurs doivent être « protégés contre les systèmes automatisés dangereux ou inefficaces », et les outils doivent être expressément « conçus pour vous protéger de manière proactive contre les préjudices ».

Les utilisations discriminatoires d’algorithmes et d’autres IA devraient être interdites, et des outils devraient être développés en mettant l’accent sur l’équité.

Les entreprises doivent intégrer des protections de la vie privée dans les produits pour empêcher les « pratiques abusives en matière de données » et les utilisateurs doivent avoir le « droit d’agir » sur la manière dont leurs données sont utilisées.

Les systèmes doivent être transparents afin que les utilisateurs « savent qu’un système automatisé est utilisé » et comprennent comment cela les affecte.

Les utilisateurs devraient pouvoir « se retirer des systèmes automatisés en faveur d’une alternative humaine, le cas échéant ».

Alondra Nelson, directrice adjointe de la science et de la société à la Maison Blanche, s’est ensuite adressée au Washington Post, affirmant que le projet de loi « établit simplement un marqueur pour les protections ». Un responsable anonyme de la Maison Blanche a déclaré que ces plans étaient un « appel à l’action » et « nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire ».

Étant donné que le projet de loi sur l’intelligence artificielle est « opt-in », les entreprises peuvent choisir de l’ignorer pour l’instant. Cela pourrait changer si le Congrès décidait d’appliquer les protections prévues dans ces plans, mais cela pourrait prendre des années. Il est intéressant de voir le gouvernement américain intervenir et tenter de contrôler l’IA pour s’assurer qu’elle ne se transforme pas en quelque chose de dangereux pour les citoyens.