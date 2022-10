Twitter déploie le bouton « Modifier » pour les abonnés Blue, mais uniquement si vous vivez dans ces pays [U: Now in the US]

Plus tôt cette année, Twitter a confirmé qu’il travaillait enfin sur le bouton « Modifier » tant attendu. Après une brève démonstration publique du fonctionnement de cette fonctionnalité, Twitter propose désormais aux abonnés de Twitter Blue l’option de modifier les tweets, mais uniquement dans certains pays.

Le bouton « Modifier » désormais disponible pour les utilisateurs de Twitter

Comme annoncé par Twitter, les membres Twitter Blue situés au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande auront accès à la fonction « Modifier le Tweet » à partir d’aujourd’hui. Avec cette option, les utilisateurs peuvent modifier le contenu d’un tweet après sa publication. Cela indique que les utilisateurs n’auront plus à supprimer et republier un tweet à cause d’une faute de frappe.

La société affirme que le « test s’est bien déroulé » et que la nouvelle option sera mise à la disposition des utilisateurs de Twitter aux États-Unis « bientôt ». Cependant, aucun calendrier n’a été détaillé.

Mise à jour: Twitter a dit Netcost-security.fr que la plate-forme « déploie progressivement Edit Tweet à tous les abonnés américains de Twitter Blue ».

Le mois dernier, Twitter a déclaré Netcost-security.fr que la société a pris son temps pour mettre au point la nouvelle fonctionnalité. Désormais, Twitter prêtera attention à la façon dont les gens utilisent la nouvelle fonctionnalité et à son impact sur la façon dont les utilisateurs lisent et écrivent des tweets avant de rendre le bouton « Modifier » accessible à tous.

Il convient de noter que la nouvelle fonctionnalité d’édition des tweets présente certaines limites. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les tweets 30 minutes après leur publication. Il y a aussi une limite au nombre de fois où chaque tweet peut être modifié, et Twitter affichera un historique des versions précédentes de ce tweet. Les clients Twitter tiers utilisant la nouvelle API v2 auront également accès aux métadonnées des tweets édités.

Edit Tweet est en cours de déploiement ! Et avec cela, les métadonnées des Tweets modifiés sont désormais disponibles sur l’API Twitter v2 afin que vous puissiez commencer à récupérer les Tweets modifiés ainsi que l’historique et les champs associés.https://t.co/RHVB83emI6 – Dev Twitter (@TwitterDev) 3 octobre 2022

Abonnement Twitter bleu

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Twitter Blue est un service proposé par Twitter qui déverrouille des fonctionnalités exclusives telles que la possibilité d’annuler rapidement un tweet qui vient d’être envoyé et des options de thème dans l’application. Il permet également aux utilisateurs d’essayer de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient mises à la disposition du public, comme le nouveau bouton « Modifier ».

Aux États-Unis, l’abonnement Twitter Blue coûte 4,99 $ par mois. Les prix varient selon les pays.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :