Comment savoir s’il y a des drones qui volent près de chez vous

Identifier un drone avec Drone Scanner

Les États-Unis et l’Europe ont établi des réglementations strictes concernant les drones. Les marques ont dû faire un geste pour s’adapter aux nouvelles lois. Les drones plus lourds ne peuvent désormais être utilisés que par des personnes titulaires d’une licence, tandis que les modèles plus légers peuvent être utilisés par toute personne majeure. Mais ce n’est pas la chose. L’un des points sur lesquels de nombreux travaux sont menés est l’identification des drones.

La société tchèque Dronetag travaille à la création de systèmes d’identification à distance des drones, qui permettront à d’autres constructeurs de se conformer aux nouvelles réglementations qui émergent autour de ces appareils. L’un de ses derniers produits est Drone Scanner, une application gratuite pour les appareils iOS et Android qui permet de suivre tous les vols de drones clôturés grâce aux données d’identification à distance qu’ils émettent pour l’identification.

Cette application est l’équivalent de Flightradar24, mais pour les drones au lieu des avions et des hélicoptères. Drone Scanner utilise les récepteurs Wi-Fi et Bluetooth d’un appareil mobile pour capturer les données transmises par un drone Remote ID. Plus précisément, l’application exploite les protocoles Bluetooth 4, Bluetooth 5, Wi-Fi Beacon et Wi-Fi NAN pour extraire des informations détaillées sur les drones volant à proximité en temps réel.

A quoi sert vraiment Drone Scanner ?

Selon Dronetag, Drone Scanner vous permet principalement d’examiner une carte détaillée avec tous les drones qui vous entourent. L’application affiche en détail et en temps réel des données importantes telles que la hauteur à laquelle ils se trouvent, l’adresse et l’historique de localisation. Il vous permet également de voir les zones de vol marquées sur la carte, ainsi que de visualiser facilement les zones où vous n’êtes pas autorisé à piloter un drone, soit parce qu’il s’agit d’une zone militaire, d’une réserve naturelle ou parce que vous êtes proche à un aéroport. .

De plus, l’application vous permet d’exporter les données collectées de manière simple au cas où vous en auriez besoin à l’avenir. Ceci est intéressant à la fois pour les travaux de recherche et en cas de devoir signaler un utilisateur.

Dronetag assure qu’il mettra continuellement à jour l’application pour refléter les dernières réglementations européennes et américaines en matière de drones. Cependant, un nouveau débat s’ouvre. Que deviennent les informations transmises par les drones ? Un utilisateur pourrait-il collecter toutes ces données et en faire un usage abusif ? Tels sont les nouveaux défis auxquels Dronetag devra bientôt faire face.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger l’application depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store.