Vous pouvez désormais lier votre compte PlayStation à votre compte Steam et recevoir des récompenses ; Spider-Man est le premier bénéficiaire

À la suite de différentes références trouvées dans des fichiers, il y a quelques mois, on parlait de l’intégration de Steam et PlayStation, quelque chose de logique en raison de l’arrivée massive de jeux exclusifs Sony sur PC. Eh bien, plus besoin de spéculer : la société japonaise a officiellement confirmé qu’il est désormais possible de lier votre compte PSN à votre profil Steam.

Ce n’est pas une intégration vide, car lier les deux profils vous permettra d’obtenir des récompenses exclusives disponibles pour certains jeux. Le premier d’entre eux est Marvel’s Spider-Man Remastered, qui juste après avoir reçu une mise à jour il y a quelques heures à peine, a ajouté la possibilité de lier des services à son menu principal. Si vous le faites, vous recevrez la combinaison de résilience, un gadget et des points de compétence pour le jeu sur sa version PC.

Le nouveau patch Marvel’s Spider-Man Remastered inclut la possibilité de lier notre compte PSN à Steam

Liaison facultative et questions sans réponse

Il est pratique de savoir qu’en aucun cas il n’est obligatoire de lier vos comptes pour continuer à jouer aux titres PlayStation Studios sur PC ; pour le moment c’est complètement facultatif. Dans ce lien, vous pouvez démarrer le processus de liaison et comme vous pouvez le voir, pour l’instant, il est seulement mentionné qu’après cela, vous recevrez des notifications sur les nouvelles, les nouvelles offres et les récompenses susmentionnées.

Il n’y a aucune référence à l’intégration des trophées, la fonction la plus demandée par les utilisateurs, puisqu’il semble logique de penser qu’il est idéal de pouvoir les débloquer sur une plateforme et les suivre sur une autre et inversement. Il n’y a pas non plus de nouvelles sur la possibilité de partager des données de sauvegarde entre PS5, PS4 et PC.

Marvel’s Spider-Man Remastered reçoit un nouveau patch sur PC

Le portage du jeu acclamé d’Insomniac Games pour PC s’est plutôt bien passé (voici notre critique), mais le studio continue d’améliorer l’expérience avec toutes sortes de correctifs et d’ajustements. Aujourd’hui sa nouvelle mise à jour est arrivée, qui apporte avec elle des correctifs pour le Ray Tracing, qui jusqu’à présent posait plusieurs problèmes techniques. La prise en charge d’AMD FSR et d’Intel XeSS a également été ajoutée.

Source | Playstation; via VGC