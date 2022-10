Voici un premier aperçu des concurrents de l’iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8 de Google

Lors de son événement Made by Google 2022 aujourd’hui à New York, la société a officiellement annoncé ses Pixel 7 et 7 Pro, Pixel Watch, et plus encore. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce que Google fait avec ses concurrents iPhone 14 et Apple Watch Series 8, le silicium personnalisé G2 Tensor, et plus encore.

Smartphones Pixel 7 et 7 Pro

Pixel 7

Fonctionnalités Google Pixel 7 :

Écran FHD de 6,3 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz

Puce personnalisée G2 Tensor construite sur un processus de 4 nm

128 ou 256 Go de stockage

8 Go de RAM

WiFi 6E + (VPN intégré alimenté par Google One à venir plus tard)

Batterie 4 355 mAh

Appareil photo principal 50MP

Appareil photo ultra large 12MP

Zoom amélioré mais toujours à 2x optique

Nouvelle fonctionnalité de photo non floutée

Nouveau capteur frontal de 10,8 mégapixels avec reconnaissance faciale

À partir de 599 $

Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro est livré avec :

Écran OLED QHD+ de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz Luminosité maximale de 20 % supérieure

Puce personnalisée G2 Tensor construite sur un processus de 4 nm

128 ou 256 Go de stockage

12 Go de RAM

WiFi 6E + (VPN intégré alimenté par Google One à venir plus tard)

Batterie 5 000 mAh

Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec « Extreme Battery Saver »

Appareil photo principal amélioré de 50 MP

Appareil photo ultra large 12 MP

Téléobjectif 48MP amélioré (avec jusqu’à 30x « Super Res Zoom »)

Caméra frontale de 11,1 mégapixels

Nouvelle fonctionnalité de photo non floutée

Prix ​​à partir de 899 $

Montre Pixel

Fonctionnalités de Google Pixel Watch :

41 mm de large et 12,3 mm d’épaisseur

Bandes interchangeables

Affichage permanent protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3D personnalisé

Couronne physique

Suivi du sommeil

Mesures d’ECG et d’oxygène dans le sang

5ATM (résistance à l’eau 50m)

Autonomie de 24 heures avec une capacité de 294 mAh

Rondelle de chargement magnétique

Propulsé par Exynos 9110 SoC avec co-processeur Cortex M33

2 Go de RAM

32 Go de stockage

Bluetooth 5.0, WiFi, NFC, GPS avec 4G LTE en option

Exécute Wear OS 3.5

À partir de 349 $

