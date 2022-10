One UI 5 Beta 4 pour la gamme Galaxy S22 corrige de nombreux bugs

Samsung lance la quatrième version bêta de One UI 5 pour sa dernière série phare Galaxy S22. One UI 5 est basé sur Android 13 qui est la dernière version d’Android. Le Galaxy S22 a reçu la troisième bêta il y a quelques semaines. Voici tout ce que vous devez savoir sur One UI 5 Beta 4 pour Galaxy S22.

Cela fait presque deux mois qu’Android 13 a été lancé pour les téléphones Pixel. Mais de nombreux équipementiers n’ont pas encore intégré Android à leurs appareils. Jusqu’à présent, seuls OnePlus et Oppo ont mis à jour leurs téléphones phares vers Android 13.

Nous savons que Samsung est le premier à apporter des mises à jour majeures, mais cette fois, Samsung est un peu en retard et teste toujours les mises à jour bêta. Avec la sortie de One UI 5 Beta 4, la mise à jour stable est maintenant plus proche que jamais.

La cinquième version bêta du Galaxy S22 est actuellement déployée auprès des utilisateurs en Corée du Sud et aux États-Unis. Il est livré avec le numéro de build ZVJ2. One UI 5 Beta 4 concerne les corrections de bugs. La mise à jour corrige de nombreux problèmes avec la bêta 3. Aucune nouvelle fonctionnalité n’est un bon signe car nous pouvons nous attendre à la prochaine mise à jour stable. Consultez le journal des modifications ci-dessous.

Bugs qui ont été corrigés

Amélioration du fait que les favoris et les éléments récents peuvent être ajoutés et supprimés dans l’album Galerie

Correction du problème d’exécution automatique du mode veille

Correction du problème qui se produisait un son de vibration/bip sonore en continu

Correction d’un crash lors de l’entrée dans le dossier App

Correction d’un crash lors du changement de fonds d’écran

Correction d’un crash dans S pen Air Command

Correction du problème de la gomme d’objet qui ne fonctionnait pas

Le retour de vibration fixe ne fonctionne pas dans le geste d’accueil

Correction du problème de rupture de cadre lors de l’entrée du widget à l’accueil

Fonction multi-utilisateur supprimée – Autres corrections de bugs mineurs

Problèmes connus

Lorsque l’écran du téléphone est éteint pendant que DeX est en cours d’exécution, un écran noir s’affiche sur le moniteur

Après avoir reçu le fichier avec QuickShare, si vous essayez de l’ouvrir dans la fenêtre contextuelle de réception, la fenêtre contextuelle « Impossible d’ouvrir le fichier » apparaît (le fichier est reçu normalement)

La fermeture forcée se produit lorsque le filtre est sélectionné dans le menu de l’écran de verrouillage, pendant le réglage du multi-pack d’image de fond d’écran

Il existe également des problèmes connus dans la mise à jour qui devraient être résolus directement dans la version stable. De toutes les mises à jour bêta publiées, nous savons que One UI 5 regorge de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Et donc tout le monde attend avec impatience la mise à jour.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy S22 aux États-Unis ou en Corée du Sud, vous recevrez la mise à jour OTA sur votre appareil en considérant que vous avez rejoint le programme bêta One UI 5. Si vous n’avez pas rejoint le programme bêta, il est inutile de vous inscrire car la mise à jour stable devrait bientôt sortir.

Pour vérifier manuellement la mise à jour, vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à jour logicielle. Il affichera la mise à jour One UI 5.0 Beta 4. Appuyez sur le bouton Télécharger et installer pour obtenir la dernière version bêta. Avant la mise à niveau, assurez-vous de sauvegarder les données et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

