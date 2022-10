La conception de la puce A16 indique qu’il s’agit vraiment d’un A15+, selon Macworld

L’une des différences entre le modèle de base et le modèle Pro de l’iPhone 14 cette année est que seul ce dernier reçoit la dernière puce A16. Mais une nouvelle pièce affirme aujourd’hui qu’il s’agit d’une différence plus petite que ce qu’Apple pourrait suggérer.

Une comparaison des deux conceptions de puces conclut que les différences sont beaucoup plus limitées que ce n’est normalement le cas pour la mise à niveau annuelle de la puce iPhone d’Apple…

Arrière plan

L’iPhone 14 est la première fois qu’Apple utilise la puce de la série A comme facteur de différenciation entre les modèles standard et Pro. Les iPhone 14 Pro et Pro Max reçoivent la nouvelle puce A16, tandis que les iPhone 14 et Plus reçoivent la puce A15 des modèles de l’année dernière.

On pense qu’Apple a pris la décision dans le cadre d’une stratégie visant à creuser l’écart entre les modèles de base et Pro, et nous nous attendons à ce qu’il répète l’approche dans la gamme iPhone 15 de l’année prochaine.

La puce A16 est vraiment une A15+

Macworld Jason Cross s’est plongé dans la conception de la puce A16 pour faire valoir qu’elle est essentiellement la même que l’A15.

Nous avons déjà noté qu’Apple aime appeler la puce A16 une puce de 4 nm, tandis que TSMC – qui fabrique la puce – l’appelle un processus amélioré de 5 nm. Croix s’ouvre avec ce même point.

La puce est fabriquée selon un nouveau procédé «4 nanomètres» de TSMC, selon Apple, ce qui en fait le premier processeur de ce type dans un smartphone. Il convient de noter, cependant, que le processus « N4 » de TSMC n’est pas un processus de 4 nm au sens le plus vrai, TSMC lui-même l’appelant même « une version améliorée de la technologie N5 ». Bien qu’il s’agisse d’un processus plus avancé que les processeurs précédents de la série A, il ne s’agit pas d’un véritable processus de fabrication de silicium de nouvelle génération.

Les chiffres principaux sont les mêmes que ceux de l’A15 : deux cœurs hautes performances, quatre cœurs efficaces, cinq cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engine. Le nombre de transistors a augmenté, mais seulement de 15 milliards à 16 milliards – un saut beaucoup plus petit que d’habitude.

Cross suggère que le processeur et le moteur neuronal semblent avoir une architecture identique ou presque identique à celle de l’A15, et que les améliorations de performances ne résultent probablement que du fait qu’Apple exécute les mêmes puces à une vitesse d’horloge plus élevée. La plus grande différence est le passage de la mémoire LPDDR4x à la mémoire LPDDR5, mais les différences par ailleurs modestes se reflètent, selon lui, dans les benchmarks.

Étant donné que l’architecture du processeur n’a pas beaucoup changé, mais qu’elle fonctionne à une vitesse d’horloge jusqu’à 7 % supérieure (et avec plus de bande passante mémoire disponible), nous devrions nous attendre à ce que la plupart des tests de performances du processeur affichent des gains de performances de 10 % ou moins. Un rapide coup d’œil aux chiffres de Geekbench 5 nous montre qu’en effet, les performances maximales du processeur monocœur semblent avoir augmenté d’environ 8 à 10 % par rapport à l’A15. Les performances multicœurs sont un peu meilleures, mais il est probable que ces tests soient plus facilement capables de submerger les caches de la puce et bénéficieraient donc de l’augmentation de la bande passante mémoire.

Les améliorations des performances du GPU de 7% à 19% sont également conformes aux attentes si l’architecture est inchangée, avec juste une augmentation de la vitesse d’horloge. Les augmentations haut de gamme sont conformes à l’augmentation de 50 % de la bande passante mémoire offerte par la mémoire LPDDR5.

C’est le fait que la puce A16 n’est qu’une amélioration progressive par rapport à l’A15, ce qui explique que le modèle de base de l’iPhone 14 bénéficie de « fonctionnalités telles que le mode Action, le moteur photonique et le mode cinématique 4K ».

