Le programme de partenariat Microsoft Cloud arrive

Plus tôt cette année, en mars, Microsoft a changé le nom de son réseau de partenaires en Microsoft Cloud Partner Program. Le changement a également apporté quelques changements, tels que l’introduction de deux niveaux d’adhésion. C’est-à-dire le niveau Solution Partner et les programmes de spécialisation et d’expert. L’entreprise a également apporté quelques modifications au programme, renouvelant les avantages actuels et en introduisant de nouveaux.

Et maintenant, Microsoft lance officiellement son programme de partenariat cloud. Le programme répondra aux besoins en constante évolution des clients tout en aidant les partenaires à atteindre leurs objectifs. Cela est attribué au fait qu’il s’accompagne désormais de la désignation de partenaire de solutions à un seul niveau remplaçant les anciennes compétences Silver et Gold.

Voici comment fonctionne le nouveau Programme Partenaires Microsoft Cloud

En rejoignant le programme, le partenaire peut bénéficier de nombreuses incitations. Parmi eux, la possibilité d’accéder au plus grand écosystème technologique, qui à son tour offre aux partenaires la possibilité de développer et de vendre des solutions compétitives à des clients du monde entier à un rythme plus rapide. Les partenaires pourront alors innover sur la plateforme cloud la plus complète et la plus complète. Pouvoir faire affaire avec un partenaire de confiance. Par le biais d’un e-mail envoyé à OnMSFT, Microsoft a indiqué que :

À compter d’aujourd’hui, les six nouvelles désignations Solution Partner, qui remplacent les anciennes compétences Silver et Gold, sont généralement disponibles pour tous les partenaires. Les six domaines de solutions comprennent : les données et l’IA (Azure), l’infrastructure (Azure), l’innovation numérique et applicative (Azure), les applications d’entreprise, le travail moderne et la sécurité.

En plus des six désignations, Microsoft introduira davantage de désignations sectorielles adaptées aux partenaires qui créent des logiciels. À commencer par le commerce de détail, les soins de santé et les services financiers. Et enfin, grâce au programme ISV Success, Microsoft investira dans des ressources pour les ISV (éditeurs de logiciels indépendants).

Pour le moment, il est en phase de prévisualisation privée, mais il est prévu de passer en prévisualisation publique plus tard dans l’année. Grâce à la plateforme, les partenaires ISV pourront créer et publier rapidement des applications. Accélérer l’innovation et atteindre un public nouveau et plus large.