Overwatch 2 subit plusieurs attaques DDoS le jour du lancement

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les problèmes de connexion dus à la congestion du serveur ne sont pas nouveaux lors du lancement d’un titre multijoueur très attendu, ce qui s’est produit avec Overwatch 2 cette semaine. Cependant, Blizzard attribue certains des malheurs initiaux du nouveau jeu aux attaques DDoS, qui restent une menace croissante.

Assez de joueurs ont eu des problèmes pour essayer de se connecter à Overwatch 2 pour le lancement du jeu pour qu’il devienne un mème. Les employés de Blizzard affirment que l’entreprise combat au moins deux attaques DDoS qui inondent leurs serveurs.

Le président de Blizzard, Mike Ybarra, a épinglé les connexions interrompues lors de la première attaque de mardi. Mercredi, Aaron Keller de Blizzard a dit l’entreprise travaillerait toute la nuit pour faire face à un deuxième incident DDoS. Ils n’ont pas fourni d’informations sur la gravité des attaques, mais ont déclaré qu’ils progressaient vers la restauration de la stabilité du serveur.

Outre les rapports habituels sur les longs temps d’attente ou les délais d’attente du serveur, certains utilisateurs signalé voir des dizaines de milliers de joueurs devant eux dans les files d’attente du serveur. Cliff Bleszinski, ancien développeur de Gears of War et Lawbreakers plaisanté que le message d’erreur du serveur était devenu le sous-titre officiel d’Overwatch 2. Blizzard est également conscient des problèmes qui surviennent lorsque certains joueurs fusionnent leurs comptes PC et console.

Malheureusement, nous subissons une attaque DDoS massive sur nos serveurs. Les équipes travaillent dur pour atténuer/gérer. Cela cause beaucoup de problèmes de chute/connexion. https://t.co/4GwrfHEiBE —Mike Ybarra (@Qwik) 4 octobre 2022

Les attaques par déni de service distribué (DDoS) – lorsqu’un réseau malveillant de systèmes de robots détruit un système cible en inondant sa bande passante – sont l’une des formes de cyberattaque les plus anciennes et les plus simples, mais sont néanmoins difficiles à prévenir. Les attaquants peuvent envoyer un grand nombre de systèmes virtuels ou d’appareils Internet des objets infectés pour atteindre leurs cibles tout en obscurcissant leurs points d’origine à l’aide de VPN. Ils sont fréquents en partie parce que commander une attaque DDoS à des pirates sur le dark web peut coûter à peine des centaines de dollars.

Les attaques ne sont pas seulement bon marché, elles augmentent également en taille et deviennent plus intelligentes. En juin, Cloudflare a arrêté une attaque DDoS qui a réussi à envoyer 212 millions de requêtes HTTPS à partir de plus de 1 500 réseaux dans 121 pays en utilisant seulement 5 067 appareils. Les attaques typiques utilisent beaucoup plus d’appareils totalisant jusqu’à beaucoup moins de requêtes. Le mois dernier, Akami a combattu une attaque qui a atteint un record de 704,8 Mpps.

Overwatch 2 est devenu disponible au public le 4 octobre, remplaçant l’Overwatch original, qui n’est plus disponible. Le jeu utilise des passes de combat pour débloquer des personnages et d’autres contenus, avec des saisons successives introduisant de nouveaux personnages et cartes au fil du temps. Le PvP du jeu est gratuit, tandis que Blizzard prévoit de dévoiler un mode PvE payant l’année prochaine.