Google lance Android 13 QPR1 beta 2 pour les téléphones Pixel

Le mois dernier, Google a initialement commencé à tester Android 13 QPR1 (Quarterly Platform Release) pour les téléphones Pixel éligibles. Aujourd’hui, la société a publié la deuxième version bêta incrémentielle, avant la baisse trimestrielle des fonctionnalités Pixel ainsi que le lancement de la nouvelle gamme Pixel 7. La nouvelle version bêta devrait apporter des modifications mineures, des corrections de bugs et des améliorations à l’échelle du système. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Android 13 QPR1 beta 2.

Google pousse la nouvelle version bêta avec la version du micrologiciel T1B2.220916.004, tout comme les autres mises à niveau incrémentielles, il s’agit d’une petite mise à niveau pesant 133 Mo. La deuxième version bêta apporte un nouveau correctif de sécurité mensuel – octobre 2022. Google a officiellement partagé les détails de la nouvelle version bêta sur le Sous-reddit bêta Android ainsi que sur le Site Web des développeurs Android.

Google n’a pas mentionné les détails des changements et des nouvelles fonctionnalités disponibles dans la deuxième version bêta, mais, selon les utilisateurs qui ont installé la deuxième version bêta, l’Android 13 QPR1 bêta 2 propose des animations de déverrouillage plus fluides, des animations plus raffinées pour les lecteurs de musique dans le ombre de notification, prise en charge prédictive de l’application Paramètres, statistiques de batterie plus détaillées, etc.

Pour la disponibilité, la deuxième version bêta est mise en ligne pour tous les téléphones Pixel compatibles avec Android 13 QPR1 bêta 1. Pour les non avertis, la mise à niveau est disponible pour Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, ou Pixel 6a. Si vous possédez l’un de ces téléphones Pixel et souhaitez essayer le nouveau logiciel, vous pouvez rejoindre le Programme bêta Android et mettez à niveau votre téléphone vers le prochain Android 13 QPR1.

Si vous étiez déjà inscrit à la version bêta d’Android 13, vous devriez toujours être inscrit pour recevoir une mise à niveau QPR. Une fois mis à niveau vers la nouvelle version bêta, vous pouvez utiliser l’application Android Beta Feedback pour soumettre des problèmes ou des problèmes disponibles sur la version bêta.

Vous pouvez charger manuellement la mise à niveau de votre téléphone vers la version bêta, visitez cette page pour télécharger les images d’usine et cette page pour obtenir les fichiers OTA. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

