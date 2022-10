Equinox Latam Game Awards 2022 annonce ses hôtes et les catégories de cette année

Equinox Latam Game Awards 2022 se rapproche, et maintenant il a le plaisir de présenter qui animera la soirée, accompagnant les spectateurs dans la remise de plus de 40 récompenses qui célèbrent les jeux vidéo du point de vue des joueurs de la région.

Pour la deuxième édition des Equinox Latam Game Awards 2022, l’humoriste Hugo « Cojo Feliz » et la streameuse Diana Monster seront en charge d’animer l’événement.

Les pilotes des Equinox Latam Game Awards 2022 :

Hugo « Cojo Feliz » est l’un des comédiens les plus populaires d’Amérique latine. Je fais partie de la 3ème saison de « Comedians of the World » & LOL sur Netflix et Prime Video, respectivement. Son stand-up spécial « Ultima Vida » exalte la culture des joueurs dans laquelle vivent les Latinos comme seule notre culture peut le faire.

Pour sa part, Diana Monster est une influenceuse, une streameuse, une productrice, une animatrice, une annonceuse et une présentatrice télé. Elle a grandi en jouant aux jeux vidéo et en aimant la culture populaire, mais elle n’aurait jamais imaginé que cette passion l’amènerait à représenter son pays, le Panama. De 2009 à 2014, elle a été animatrice de télévision et en 2014, elle a créé son propre projet, « Pixelbox », en tant que plateforme numérique de divertissement, de jeux vidéo, de films et de culture populaire.

Les catégories des Equinox Game Awards 2022 :

Personnalités du jeu :

équipe de sport

joueur de sport

cosplayeur

Trover

jeu facebook

tic tac

tressauter

youtubeur

Créateur de contenu

Développement:

Jouer en espagnol

spectacle en portugais

étudier en espagnol

etudier en portugais

Jeu adapté à l’espagnol

Jeu adapté au portugais

Impact social

événement de jeu

Meilleur jeu par plateforme :

Playstation

Xbox

Changer

pc

Mobile

Réalité augmentée

Realité virtuel

Types de jeux :

multijoueur

bataille royale

des sports

jeu de rôle

action aventure

Carrières

Des sports

Famille

Monde ouvert

Plateforme

Indien

Qualité exceptionnelle en :

Récit

Direction artistique

Bande sonore

conception sonore

jeu sur

Contenu téléchargeable

Remastériser

Et bien sûr, il ne peut pas s’agir d’une remise de prix de jeux vidéo si vous n’avez pas la distinction la plus convoitée de la nuit, le jeu de l’année.

La cérémonie de remise des prix Equinox Latam Game Awards 2022 aura lieu ce samedi 5 novembre, se déroulant entièrement en direct de Mexico.